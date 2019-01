Orbán Viktor tartja az idei első Kormányinfót - kövesse nálunk élőben 10:30-tól!

Orbán Viktor tartja az idei első Kormányinfót. Az esemény 10:30-kor kezdődik, amelyet élőben közvetítenek a miniszterelnök Facebook-oldalán.2019. január 10-én, azaz most csütörtökön megtartják az idei első Kormányinfót, amelynek különlegessége, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fog válaszolni a kérdésekre. Az Origo információ szerint a miniszterelnök ebből hagyományt szeretne teremteni. Orbán Viktor tartja az idei év első Kormányinfóját. A miniszterelnök korábban kijelentette, hogy minden évben fog egy nagy sajtótájékoztatót tartani, ahol az újságírók kérdezhetnek tőle -Erre több nemzetközi példa is van, hasonló sajtótájékoztatót tart az amerikai elnök, Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu is.Az, hogy az év első Kormányinfóját a miniszterelnök tartja, logikus lépés, azinformáció szerint ebből hagyományt akar teremteni Orbán Viktor, ahogy az évértékelőből is ő csinált hagyományt.