Orbán Viktor Varga Juditot jelöli az igazságügyi tárca élére

Varga Juditot, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát jelöli igazságügyi miniszternek Orbán Viktor miniszterelnök, azt követően, hogy a jelenlegi tárcavezető, Trócsányi László elfoglalja képviselői helyét az Európai Parlamentben - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár szerda délután.



Trócsányi László a magyar kormány jelöltje az év második felében megújuló Európai Bizottság hazánkat megillető biztosi tisztségére is. A Fidesz-KDNP EP-listavezetőjeként Trócsányi László mögött is ott áll a magyar választók példátlan, 53 százalékos támogatása, amelyet a májusi európai parlamenti választáson kapott a pártszövetség - emlékeztetett a sajtófőnök.



Havasi Bertalan elmondta: a miniszterelnök szerda délután egyeztetett a jelölttel, és ez alapján Varga Judit igazságügyi miniszteri kinevezésére tesz javaslatot Áder János köztársasági elnöknek. Orbán Viktor kezdeményezi Kövér Lászlónál, az Országgyűlés elnökénél Varga Judit kinevezés előtti bizottsági meghallgatását.



Havasi Bertalan azt is közölte: a jövőben a Varga Judit vezette igazságügyi tárcához tartoznak a kormányon belül az európai uniós ügyek is.