Ősszel indulhat az egységes közlekedési jegyrendszer próbaüzeme

A fenntartható közösségi személyszállítás fejlesztése érdekében megkezdődött a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer (HKIR) kivitelezése. A próbaüzem első üteme már 2019 októberében megkezdődhet egy regionális közlekedési központban. 2020 nyarára országos kiterjesztésben működhet az egységes elektronikus jegyrendszer a helyközi közösségi közlekedésben. A szolgáltatások versenyképességét valós idejű, interneten és mobiltelefonon is elérhető utastájékoztatás erősíti majd.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium célja a korszerű, vonzó közösségi közlekedés kialakítása, pontos, minőségi szolgáltatás nyújtása az utasoknak. A közösségi közlekedést választók arányának növelésével csökkenthető a károsanyag-kibocsátás és a közutak túlterheltsége. A folyamatosan javuló színvonalú, egyre könnyebben hozzáférhető szolgáltatási kínálat meghatározó eleme a minél több formában és felületen biztosított menetjegy-értékesítés, a széles körben és egyszerűen elérhető utazási információk.



A HKIR projektet a KTI Közlekedéstudományi Intézet és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. konzorciuma 17,8 milliárd forintból, uniós társfinanszírozással valósítja meg. A jelenlegi, sokszor szigetszerű megoldások helyett egy nemzetközi szinten is egyedülálló, integrált, komplex rendszer jön létre Magyarországon. A tervezett határidők szerint 2020 nyarára várható a megrendelői funkciók kifejlesztése és az országos éles üzem kezdete. A hazai közösségi közlekedés infrastruktúráinak és járműállományának folyamatos korszerűsítése mellett az ágazat digitalizációja is az utasok színvonalasabb kiszolgálását célozza.



A HKIR az utasok számára minden alágazatban egységes, teljes körű, átlátható és könnyen felhasználható információkat szolgáltat, így gyorsabban és egyszerűbben megtervezhetővé teszi az utazásokat. A helyközi szolgáltatók meglévő rendszereinek és eszközeinek beépítésével létrejön a közösségi közlekedésben egységesen használható elektronikus jegy.



Az értékesítési rendszer fő pillére az önkiszolgáló, az utas okoseszközével összekapcsolt, papírmentes elektronikus csatorna. A műszaki feltételek megléte esetén az országos rendszerhez a helyi szolgáltatók is csatlakozhatnak, ezzel háztól-házig megvalósul az „egyjegyes" utazás. Forgalmi zavar és rendkívüli esemény esetén a szolgáltatók felett álló országos forgalomirányító gondoskodik az utasok biztonságos és minél kényelmesebb továbbszállításáról. Az utazási kedvezmények jogszerű igénybevételének igazolására is alkalmasak lesznek a már használatban lévő elektronikus kártyák (pl. az eSzemélyi).



A fejlesztés eredményeként kiszámítható színvonalú, egységes megjelenésű, kiváló lefedettségű értékesítési csatornákon válthatnak majd menetjegyet, bérletet az utasok. A projektnek köszönhetően a közösségi közlekedés állami megrendelője számára átláthatóbb és pontosabb adatok állnak rendelkezésre a szolgáltatások tényleges megvalósulásáról, minőségéről és költségeiről. A rendszerből származó naprakész információk a közösségi közlekedés finomhangolását, jobb minőségű és hatékonyabb működtetését alapozzák meg.