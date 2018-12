Pintér: a rendőrség gátat fog vetni az erőszaknak

"Ettől Isten óvja Magyarországot!" - gyújtogatás, fosztogatás, rendőrökre támadás



a szerda esti tüntetésen agresszív politikai aktivisták vettek részt.



A parlamenti történéseket követő esti budapesti demonstrációról úgy nyilatkozott: a gyülekezéshez való jog alkotmányos alapjog, de ez békésen és törvényes keretek között gyakorolható. Ami szerdán történt, törvénytelen volt, agresszív politikai aktivisták és szép számmal "Soros György szervezeteinek kitartottjai" vettek részt a tüntetésen, a rendőrökkel szemben erőszakosan léptek fel, ami súlyos bűncselekmény - fejtette ki, hozzátéve, hogy a "nyílt kereszténygyűlölet, a karácsony ünnepével szembeni megvetés, ami kiviláglott a megnyilvánulásokból, ettől Isten óvja meg Magyarországot."



A jelenlegi adatok szerint a rendőrség 34 embert tartóztatott le, közülük 20-at garázdaság, 5-öt lopás, 4-et pedig a gyülekezési törvény megsértése miatt - közölte Gulyás Gergely, köszönetet mondva a rendőröknek az arányos és indokolt fellépésért.



Azokat a rendőröket, akik testi épségük kockáztatásával még A miniszter leszögezte, a demokráciát rendbontók zavarták meg. Azok, akik arcukat elfedve összetévesztették a demokráciát a törvénytelenséggel, a szabad véleménynyilvánítás jogát az erőszakkal. Nem lehet ugyanis a demokrácia része az a tüntetés, amelyen durván megsértik a törvényeket, és amelynek biztosítása során kilenc rendőr szenved sérülést. Dr. Pintér Sándor kifejtette, a rendőrség továbbra is biztosítja a békés gyülekezési jogot, de a fokozatosság, a szükségesség és az arányosság figyelembe vételével gátat fog szabni az erőszaknak. A miniszter egyértelművé tette: a törvényeket Magyarországon mindenkinek be kell tartania, a rendőrség elsődleges feladata a törvényes rend garantálása és biztosítása. Magyarország belügyminisztere operatív értekezleten értékelte a 2018. december 12-én a Budapest V., Kossuth téri be nem jelentett demonstráció tapasztalatait. Dr. Pintér Sándor a Kormány nevében köszönetet mondott a biztosításban résztvevő rendvédelmi állomány helytállásáért.