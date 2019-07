Retró hétvégére várják a vasútbarátokat a Balaton északi partján

Fotó: MÁV-START

Az első hétvégén a MÁV-START 408 224-es, a második hétvégén a MÁV Nosztalgia gyári festésű 408 219-es Púpos mozdonya fog közlekedni a Balatonnál. Július 12-én és augusztus 2-án péntekem a 19796-os számú Tekergő gyorsvonatot továbbítja Székesfehérvártól, ahonnan menetrend szerint 17:00-kor indul, és este 19:19-re ér Tapolcára.Július 13-án és augusztus 3-án, szombaton a szerelvény 19747-es személyvonatként reggel 9:08-kor indul Tapolcáról Balatonfüred felé, ahova 10:15-re érkezik, majd nap közben a füredi állomáson is megtekinthető. Délután 17:40-kor indul vissza Tapolcára 19748-as számú személyvonatként.Vasárnap szintén a 19747-es és a 19748-as vonatként halad végéig, majd este a 20:38-kor induló, 19791-es Tekergő gyorsvonatot továbbítja Tapolcától Székesfehérvárig.A MÁV-START régi festésű 628 194-es Szergej mozdonya Tekergő gyorsvonatok élén lesz látható. Július 13-án és augusztus 3-án, szombaton a 13 órakor induló, 16907-es számú Tekergő gyorsvonatot továbbítja Székesfehérvártól Tapolcáig. Visszafelé 1973-as Tekergő gyorsvonatként 16:38-kor indul Tapolcáról, majd 18:57-re érkezik Székesfehérvárra. A szerelvény a tervek szerint eredeti festésű, vékony csíkos Rába gyorsvonati kocsikból fog állni. A vonatot Székesfehérvárról várhatóan a 431 001-es pályaszámú, a vékony csíkos gyorsvonati kocsikhoz illeszkedő, eredeti színtervű villanymozdony fogja Budapestig továbbítani.Vasárnap ugyanebben a fordulóban (16907/1973) közlekedik a 194-es Szergej mozdony, de a szerelvényben a jelenlegi azúrkék-achátszürke arculatnak megfelelő kocsik fognak közlekedni, kivéve a poggyászkocsit, ami korhű, sötétzöld festésű lesz a terveink szerint.Ezeken kívül még egy Szergej mozdony is közlekedik a vonalon, amely nagyrészt a Kék Hullám sebesvonatokat fogja továbbítani. Szombaton és vasárnap egyaránt 4:29-kor indul Székesfehérvárról a 9710-es számú személyvonat élén, ami 7:03-ra ér Tapolcára. Innen 7:40-kor indul vissza a 19707-es számú Kék Hullám sebesvonattal, amely 10 órára ér be a székesfehérvári állomásra. A sebesvonat villamos vontatással folytatja útját Budapest felé, a Szergej pedig a főváros felől érkező, Székesfehérvárról 11:57-kor továbbinduló 19794-es számú Kék Hullám sebesvonattal indul vissza Tapolcára, ahova 14:22-kor érkezik. Ezt követően a 15:40-kor induló 19703-as Kék Hullám sebesvonatot vontatja a székesfehérvári állomásig, ahova 18 órakor érkezik.Mivel a Szergej mozdony a szerelvényben közlekedő InterCity kocsi légjavító berendezését nem tudja energiával ellátni, ezért a vonatban a MÁV Nosztalgia villamos fűtőkocsija is közlekedik.A MÁV Nosztalgia 618 001-es pályaszámú, gyári festésű Nohab mozdonya a mindkét hétvégén, szombaton és vasárnap a Székesfehérvárról 9 órakor induló 1972-es számú Tekergő gyorsvonatot továbbítja Tapolcáig, ahova 11:19-re érkezik. Innen 12:38-kor indul vissza 16906-os Tekergő gyorsvonatként, és 14:57-re ér Székesfehérvárra, majd a járat innentől villamos vontatással folytatja útját Záhony felé.A szerelvény a tervek szerint szombaton a zöld poggyászkocsival kiegészített, jelen kornak megfelelő arculatú kocsikból, vasárnap vékony csíkos, retró megjelenésű Rába gyorsvonati kocsikból fog állni, utóbbit Budapest-Déliből Székesfehérvárig várhatóan az 431-001-es pályaszámú eredeti festésű villanymozdony vontat.