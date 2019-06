Saját magát fuvarozta betörni a fővárosi taxis

Érdekes történetbe botlottunk a rendőrség honlapján: egy taxisofőr ügyével kapcsolatban fejezték be a vizsgálatot a budapesti nyomozók. A BRFK VI. kerületi Rendőrkapitánysága lopás bűntett miatt folytatott eljárást a 30 éves budapesti Ny. Károly ellen, írja a közlemény, aki a gyanú szerint 2018. november 27. és 2019. január 2. között három budapesti lakásba tört be.



Először a VII. kerületben tört be egy Vörösmarty utcai lakásba az ajtót befeszítve, onnan laptopot, karórákat, pénzt és több számítástechnikai eszközt lopott. Január második napján duplázott a Csengery utcában: egy társasház két lakásába is betört. Az egyikből számítástechnikai eszközöket és karórákat lopott, a másik lakásnál a tulajdonos megzavarta a betörőt, aki elmenekült a helyszínről.



A férfi nem akarta dolga végezetlenül lehajtani aznap a fejét. Még ugyanezen a napon egy Eötvös utcai lakóház több lakásába is megpróbált bejutni, de a lakók észrevették és hívták a rendőrséget. A nyomozók az Eötvös utcai helyszínen végzett adatgyűjtések során megállapították, hogy a betörő egy taxival menekült el a helyszínről. Az autó rendszáma alapján azonosították Ny. Károlyt, aki a taxit munkaeszköznek is használta.

A nyomozók a férfit VIII. kerületi otthonában január 14-én elfogták és előállították a VI. kerületi Rendőrkapitányságra. Két rendbeli lopás bűntett és egy rendbeli lopás bűntett kísérlet miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratot átadják az illetékes ügyészség részére.​