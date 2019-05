Semjén: inkorrekt, törvénytelen és antidemokratikus a migráció ügyében képviselt brüsszeli politika

Az a politika, amit napjainkban a brüsszeli bürokraták képviselnek a migráció ügyében: inkorrekt, törvénytelen és antidemokratikus - jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes a Századvég Alapítvány Európa választ címmel kedden Budapesten rendezett konferenciáján.Inkorrekt, mert amikor az illegális migránsokat "meghívták" Európába, minket elfelejtettek megkérdezni, s most, hogy itt a baj, "szét akarják lőcsölni", ezt hívják kötelező betelepítési kvótának - mutatott rá.Azt is inkorrektnek tartotta, hogy az Európába érkezők közül azokat, akiknek van szakmája a nyugati államok megtartanák, míg akiknek nincs, azokat Magyarországra, Lengyelországra,Csehországra, Szlovákiára, Horvátországra, Romániára "lőcsölnék". A kibocsátó országokkal szemben sem korrekt az eljárás - magyarázta-, hozzátéve: ha mindenki eljön ki fogja például Szíriát, Irakot újjáépíteni.Törvénytelen a brüsszeli bürokraták viselkedése, hiszen arra biztattak mindenkit, hogy be lehet jönni, át lehet lépni a törvényeken, a határokon. Ezzel szemben Magyarország betartotta mind a dublini, mind a schengeni szerződéseket - rögzítette a kormányfő helyettese, aki abszurdnak nevezte, hogy ezek után minket vádolnak törvénytelenséggel.Antidemokratikus pedig azért, mert az európai polgárokat nem kérdezték meg arról, akarnak-e kevert népességű, bevándorló országgá válni. Magyarországon a kormány nemzeti konzultációt, népszavazást tartott, és a magyar nép azt válaszolta: nem akar bevándorló országgá válni.A KDNP elnöke kiemelte: az életben vannak visszacsinálható "dolgok", a migráció azonban nem ilyen, az nem hozható helyre. Ha egyszer kevert népességű ország leszünk, akkor a leszármazottaink is ilyen országban fognak majd élni - figyelmeztetett. Hozzáfűzte: nem akarják megmondani a nyugati országoknak, kivel éljenek együtt, de az kérésük, hogy ők se akarják megmondani nekünk.Semjén Zsolt előadásában arról is beszélt, józan ésszel nem vitatható, hogy a migráció és különösen az illegális migráció nemcsak a terrorizmus, de a bűnözés kockázatát is radikálisan megemeli. Ki vállalja ezt a kockázatot? - tette fel a kérdést. "Frans Timmermans annyira jó ember, hogy vállalja annak kockázatát, hogy mi vértanúk legyünk" - fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.Kiemelte: az országok vezetőinek elsődleges feladata a saját államuk megvédése, és ezen túlmenően helyben segíteni azokon, akiken a szegénység, háborús állapotok miatt segíteni kell.Rámutatott: Európának a keresztény civilizációra és a nemzetek sokszínűségére, a nemzeti létre kell épülnie. Akik a keresztény civilizációt tagadják meg, Európa lényegét tagadják meg - tette hozzá Semjén Zsolt. Novák Katalin , család- és ifjúságügyért felelős államtitkár arról beszélt, hogy egy politikus a következő választásra gondol, míg egy államférfi a következő nemzedékre.Előadásában szembesítette az Európai Unió 1.0 jelenlegi, illetve 2.0, általuk kívánt változatát. Kifejtette: az Európai Unió "1.0 verziójában, ami a liberális jelen", a tagállamok egyre inkább gyengülnek, érdekeik egyre inkább háttérbe szorulnak, míg a 2.0 verziót, amelynek megvalósítása mellett érvelt, erősödő nemzetállamok és javuló együttműködés jellemzi. Az 1.0 verzióban, azaz jelenleg, olyan bürokraták vezetik az uniót, akik mögött már valódi támogatottság nincs, míg a 2.0 verzió legitim vezetőket takar. Mostanra egyre távolabb kerültek az unió vezetői a választóktól, és az emberek is érzik ezt a növekvő távolságot. Kitért arra, hogy az 1.0 verzió liberális véleménydiktatúrát takar, az Európa 2.0 verzió a szólás-vélemény- és sajtószabadságot, hírtoleranciát képvisel.Nagyon mély szakadékok alakultak ki a régi és az új tagállamok között, és ezek nem csökkennek, hanem nőnek - elemzett egy másik szempontot. Rámutatott: egy olyan Európában kellene élni, ahol a regionális érdekeket tudják érvényesíteni, és meg tudják érteni egymás történelmi sajátosságait.Rögzítette azt is: az 1.0 verzió azt közvetíti, hogy meghaladták a nemzetállami létet, és elérkeztek valamilyen posztnemzeti állapotba. A 2.0 verzió szerint a nemzetállami identitást meg kellene őrizni. Az államtitkár ideológiai törésvonalat lát a multikulturalizmus és a zsidó-keresztény gyökerek, a keresztény kultúra között. A liberális jelenben minden az egyéni érdekekről szól, a 2.0 verzió szerint meg kell nézni, hogy milyen közösségi érdekek vannak az egyéni felelősség mellett - sorolta a különbségeket. Végül úgy összegzett: az 1.0 verzió egy csökkenő súlyú, gyengülő és öregedő Európát eredményez, míg a 2.0 egy egyre erősebb, fiatalodó Európához vezetne. G. Fodor Gábor , a Századvég Alapítvány elnöke azt mondta: Európa napjainkban az önfeladásra készül, és az a kérdés, időben megérkeznek-e "a felmentő seregek". Kiemelte: három "önfelmentő gondolattal" lehet találkozni, az egyik, miszerint a nemzeti identitás régi, elavult, és ezért fel kell adni. A másik, hogy a keresztény kultúra avítt, ósdi, meg kell tőle szabadulni. A harmadik veszélyes és mérgező gondolat, hogy az önvédelem jogát is fel kell adni, mert a bevándorlást úgy sem lehet megállítani, helyette inkább menedzselni kell. Az önfelmentő gondolat pedig olyan mint a méreg a vízben, szétterjed - vélekedett, hozzátéve: az üres beszédek ideje mára lejárt.