A sportért felelős államtitkár szerint sikeres évet zár a magyar sport: jól szerepeltünk a világversenyeken és ismét rendeztünk jelentős nemzetközi eseményeket. Szabó Tünde a Magyar Időknek azt is elmondta, hogy töretlenül emelkedik az igazolt versenyzők száma, egyre népszerűbb a sportos életforma és a fejlesztések is jó ütemben haladnak.Az államtitkár a lap szerdai számában közölte: szükség van további multifunkciós sportcsarnokokra, sportparkokra, a jégpályaépítési program pedig igazából csak most fog beindulni. Emellett kormányzati szándék, hogy minden járásban legyen tanuszoda, hogy minden gyereknek az otthona közelében legyen lehetősége úszni megtanulni.Az államtitkár rámutatott: a sport nem véletlenül vált nemzetstratégiai ágazattá, hiszen az élet számos területére nagyon kedvező hatást gyakorol. A sport a legjobb befektetés az egészségügybe, mert minden egyes forint a sokszorosát hozza vissza. A sporthoz kapcsolódó turizmus pedig jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább emelkedjen az eltöltött vendégéjszakák száma. Hozzáfűzte, hogy jövőre Budapest lesz Európa Sportfővárosa.Szabó Tünde emlékeztetett, hogy a kormány 2011-ben minősítette nemzetstratégiai ágazattá a sportot. Mára az eredmények nem is elsősorban a versenysport, hanem az utánpótlás, a szabadidősport, a sportlétesítmények fejlesztése, valamint a rendezvényszervezés területén mutatkoznak meg. 2011 óta a duplájára, több mint félmillióra emelkedett az igazolt sportolók száma az utánpótláskorú versenyzőkkel együtt. Javul a tendencia a szabadidősport területén is, becslések szerint a lakosság 10-15 százaléka mozog rendszeresen.