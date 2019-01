Sneider: "Jöhetnek a cigányok, én mindenkit agyonütök"

A cigányoktól is megvédi az országot – erről beszélt Sneider Tamás pártelnökké választása után egy újabb hangfelvétel szerint –A Jobbik vezetője úgy véli, ő az az erős ember, aki, ha kell, "mindenkit agyonüt". Sneider a Hír TV birtokába került felvételen utal arra, hogy 1992-ben szkinhed társaival bántalmazott egy mozgássérült cigány férfit, amiért nyolc hónap felfüggesztett börtönre ítélték.

"Jöhetnek a cigányok, én mindenkit agyonütök"

– jelentette ki Sneider Tamás egy újabb, a hírcsatorna birtokába került hangfelvételen. A Jobbik elnöke arról beszélt társainak a fél évvel ezelőtti elnökké választása után, hogy ő a párt erős embere, aki meg tudja védeni az országot.

"Ugyanis valóban, már az elején elmondtam, én tudok egy kicsit a nép embere lenni, a nép gyermeke, eszünk egy kis bográcsot, bográcsolunk, így-úgy-amúgy, másrészt pedig én tudok lenni az úgynevezett erős ember kategóriája. Aki meg tudja védeni az országot, az embereket, satöbbi. Jöhetnek a cigányok, én mindenkit agyonütök ugye…sorolhatnám…"

– fogalmaz a Jobbik elnöke a felvételen, amelyen az is hallható, hogy az előadó és a hallgatósága is jót nevetett a kijelentésen.A Hír TV felidézett egy korábbi, 2014 májusában Sneiderrel készített interjút is, melyben a jobbikos amiatt magyarázkodott, hogy 1991-ben, mégIsmert, a Ripost a múlt héten közölte azokat a periratokat, amelyek szerint Sneider nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott, amiért társaival botokkal és kábeldarabokkal ütött, majd megrugdosott egy védekezésre képtelen embert. A múlt héten a Hír TV hozta nyilvánosságra azt a videót, amelyen apózol az esküvői fotózásukon.Egypedig Sneider egy gárdistával kapcsolatban arról beszél, hogy jobb, ha valaki a muszlim hitre tér át, mintha zsidó lenne.Sneider Tamás fiai ellen jelenleg is bírósági per zajlik, amelyben közösség elleni erőszak miatt felelhetnek.