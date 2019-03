sokat nyernek a három gyermeket vállaló családok az otthonteremtési támogatással

A szakértő kiemelte a babaváró támogatás bevezetését, amelynek feltételei a harmadik gyermeket vállalók esetében jóval kedvezőbbek lesznek. Gyakorlatilag szabadon felhasználható hitelről van szó, és a maximum 10 millió forint a lakáscélok megvalósításában is sokat segíthet - hívta fel a figyelmet. Emellett igénybe lehet venni a háromgyermekesekre vonatkozó családi otthonteremtési kedvezmény (csok) lehetőségeit. Balogh László példaként elmondta: a három- vagy többgyermekes családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt kaphatnak majd használt lakás vagy ház vásárlására is.



A harmadik gyermek érkezésekor 4 millió forint hitelt elenged az állam, ha még a gyermek megszületése előtt igényelték a hitelt. Igénybe vehető a 2,2 millió forintos, használt lakás vásárlására vonatkozó támogatás is. Így a három gyermeket vállalók összesen több mint 27 millió forint támogatáshoz juthatnak, amiből 6,2 millió forintot nem is kell visszafizetni - mutatott rá. Hozzátette: ha ezek a családok olyan ingatlanban laknak jelenleg, amit el tudnak adni, akkor egyéb önerőre nem is feltétlenül van szükség ahhoz, hogy nagyobb lakást vagy házat vegyenek.