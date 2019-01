Soltész Miklós: erőforrások a hazai nemzetiségek

A magyar kormány erőforrásként tekint a hazai nemzetiségekre - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán a Békés megyei Kétegyházán. Soltész Miklós a helyi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda új ebédlőjének és melegítőkonyhájának átadásán példaértékűnek nevezte a kormány és a 13 magyarországi nemzetiségi önkormányzat kapcsolatát.Mint mondta, ez a jó együttműködés egész Európában példaértékűnek tekinthető, "ha ennek a példáját sokan követik, akkor nem kérdés, hogy Európa a következő évtizedekben, évszázadokban is megmarad sokszínűnek, soknemzetiségűnek, de mégis összetartozónak".Az államtitkár utalt a következő két választásra is. Az európai parlamenti választással kapcsolatban arról szólt, hogy "vagy migráció, vagy megmaradunk nemzetállamoknak". Azt mondta, mind Magyarország, mind Románia meg kíván maradni nemzetállamnak, de mindannyiunk számára fontos, hogy az országokon belül a nemzetiségek élete továbbra is erősödjön."Ha ezt nem fogjuk erősíteni egymás között, akkor el fognak minket törölni mint nemzeteket Európa térképéről" - fogalmazott.Soltész Miklós az őszi önkormányzati választásokkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy akkor nemzetiségi önkormányzatokat is választanak az érintett településeken. "Nem mindegy, hogy ki fogja képviselni a következő ciklusban a helyi nemzetiségieket" - jelentette ki.Utalt arra, hogy a Kétegyházán megvalósult konyhai és étkezdefejlesztés értéke mintegy 26 millió forint volt. Hozzátette, az ottani nemzetiségi oktatást tovább támogatja a kormány, hiszen a román nyelvű általános iskola egy pályázaton 414 millió forint támogatást nyert el, amelyből új tornatermet és egy szaktantermet fognak építeni.Kreszta Traján, az Országgyűlés román nemzetiségi szószólója köszöntőjében szintén a román nemzetiségi önkormányzat és a kormány közötti kiváló kapcsolatokat említette. Mit mondta, amióta parlamenti képviselethez jutottak a nemzetiségi önkormányzatok, ötszörösére növekedett a támogatás. Békés megyében például Battonyán, Kétegyházán és Gyulán újultak meg a román nemzetiség oktatási intézményei.Az oktatásról szólva kiemelte, hogy nemcsak a magyar kormány támogatására számítanak, hanem a román kormányéra is. Az aradi egyetemmel például már másfél évtizede működnek együtt. A hazai román nyelvű óvodák és iskolák pedagógusai például 40-40 órás elméleti és gyakorlati képzésen vehetnek részt, ahol elmélyíthetik nyelvtudásukat.