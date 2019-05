Soros-szervezetek mozgósítanak migránsokat a vasárnapi választásra

Az Európai Parlament létrehozott az uniós parlamenti választásokra egy mozgósító internetes oldalt. A ­Szavaznifogok.eu bemutatkozása szerint „A »This time I’m voting« az Európai Parlament intézményi, pártatlan kommunikációs tevékenysége, független bármiféle politikai párttól és ideológiától. A kommunikációs tevékenység célja, hogy elősegítse a demokratikus részvételt az euró­pai választásokon."



Ehhez képest a kezdeményezést támogató partnerszervezetek hatvanegy tagú listáján több bevándorláspárti szervezet is feltűnik. Köztük van például a Soros György támogatását is élvező Euro­pean Council on Refugees and Exiles és a Migration Policy Group (MPG). Az MPG főtevékenysége a bevándorlók megsegítése, és a Szavaznifogok.eu oldal tájékoztatása szerint pénzt kaptak az európai választásokat támogató fellépésük „társfinanszírozására". A hatvanegyből összesen tizenkét szervezetnél szerepel ez a szöveg.



A felmérések szerint a muszlimok nem a konzervatív erőkkel szimpatizálnak

Fotó: Havran Zoltán



Az MPG egy brüsszeli „think-and-do-tank", amely önbevallása szerint integrációval, migrációval és antidiszkriminációval foglalkozik. Anyagaik közt Magyarországot a bevándorláspárti szervezetekkel kapcsolatos jogalkotás miatt­ kritizáló elemzés is található, illetve elsőként írtak alá ugyanebben az ügyben egy magyar kormányt elítélő felhívást egy „befogadó Európa" érdekében.



Ugyanakkor a nyilvános adatokból kiolvasható, hogy az elmúlt években nemcsak Brüsszel pénzelte ezt a szervezetet, hanem Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa is. Az MPG fő donorai­nak felsorolásánál külön is feltünteti, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványtól is kaptak forrásokat. Az MPG 2016-os jelentéséből szintén kiderül, hogy arra is kaptak pénzt Soros alapítványától, hogy az Európai Unión kívülről érkező bevándorlók szavazási aktivitását növeljék. https://www.migpolgroup.com/wp-content/uploads/2018/09/2016.pdf (14. oldal).



Úgy tűnik, hogy az MPG feladata a bevándorlók európai parlamenti választásokra történő mozgósítása. Az Európai Parlamenttől kapott forrásokból (!) honlapot indítottak (www.voteeuropa.eu/), amelynek segítségével nyolc országban (Belgium, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Németország és Olaszország) keresik meg a bevándorló választókat.



A projekt leírásában az MPG hangsúlyozza, hogy nemcsak az uniós állampolgárok, hanem a honosított migránsok, a menekültek és a „különböző hátterű" fiatalok mozgósítását, valamint e célra önkéntesek hálózatának megszervezését is vállalták.



A szervezet szerint a VoteEuropa az Európai Parlament által finanszírozott projekt, amelynek célja, hogy mozgósítsa és ösztönözze a mobilis uniós állampolgárok, a honosított bevándorlók, menekültek és különböző hátterű fiatalok körében a szavazókat és az önkénteseket. A cél az, hogy 2019 májusában szavazzanak az európai választásokon.



A szervezet egy egyoldalas összefoglalót is kiadott a migránsok mozgósítását célzó projektjéről, amelyből a hátsó megfontolások is kiderülnek. Megállapításuk szerint a 2019-es EP-választásokon egy fontos választási célcsoport a fiatal, első szavazóké. Ugyanakkor, szerintük a fiatal európaiak megszólítására való összpontosítás kihagyja a számításból a vándorló első szavazókat.



Felhívják a figyelmet arra, hogy az elmúlt évtizedben közel ötmillió bevándorlót honosítottak. Arra is emlékeztetnek, hogy kutatások szerint a bevándorlók sokkal nagyobb arányban határozzák meg magukat „európaiként", mint az Európában született állampolgárok. Problémaként határozzák meg, hogy az európai parlamenti kampányok szerintük kevésbé célozzák meg a bevándorlókat, ezért körükben kisebb a választási részvétel is, mint a nem bevándorlók körében.



Mindez azért is érdekes, mert korábban több cikk is született arról, hogy a bevándorlók döntő többsége a baloldali pártokra szavaz Nyugat-Európában. A Tagesschau tavaly például egy hivatalos felmérés alapján azt közölte, hogy a Németországban élő törökök 35 százaléka az SPD-t, 16 százaléka a szociáldemokratáktól is balra álló Linkét, 29 százalékuk pedig egyéb, zömmel liberális és zöldpártokat támogat. De ezt bizonyította a Migrációkutató Intézet tanulmánya is a muszlim szavazók tekintetében.



A 2012-es Európai Társadalmi Felmérés adatai szerint pedig a pártválasztó németországi muszlimok ­70-90 százaléka valamely baloldali pártot érzi leginkább magához közelállónak.