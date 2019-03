Súlyosbítottak: jogerősen legkorábban 30 év múlva szabadulhat a Teréz körúti robbantó

A keddi ítélet szerint, és 30 évre súlyosították a legkorábbi szabadon bocsátást.- számolt be a bírói tanács döntéséről az Index A lap arról is beszámolt, hogy a robbantással vádolt P. László Gergely nem vett részt az eljárásban, így az utolsó szó jogán sem szólalt fel. Édesapja elmondása szerint azért mondott le arról a jogáról, hogy részt vegyen a tárgyaláson, mert „nem akar a politikai színjátékban részt venni"., az elsőfokú határozat szerint legkorábban 25 év múlva szabadulhatott volna.Az akkori ítélet szerint P. László Gergely 2016. szeptember 24-én késő este Budapesten, a Teréz körúton egy általa készített pokolgéppel életveszélyesen megsebesített két rendőrt. A rendőrnő és járőrtársa egyebek mellett maradandó halláskárosodást szenvedett. Mellettük egy járókelő is megsérült - idézte fel a lap.A másodfokú eljárásban Nyírfa Ilona, ügyész kifejtette, hogy az elsőfokú ítélet a legtöbb helyen indokolt volt, de szerinte az első fokon eljáró bíróság tévedett, amikor a terrorcselekményt befejezetlennek tekintette.