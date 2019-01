Századvég: a magyarok többsége nem támogatja a sztrájkot és nem kér az ellenzéki színjátékból

Az MTI-hez pénteken eljuttatott összegzésben azt írták: a többség elutasítja az általános sztrájkot a munka törvénykönyvének módosítása kapcsán, mert véleményük szerint az az ország működésének és békéjének aránytalan sérelmével járna.



A Századvég Alapítvány utalt arra, hogy az elmúlt hetekben több demonstráció is zajlott, amelyekhez számos ellenzéki párt és politikus csatlakozott.



A felmérés szerint az eredmények azt mutatják, hogy a magyarok döntő többsége (60 százaléka) szerint az ellenzéki pártok és politikusok a hatalomra jutás érdekében használják fel a tüntetések adta szereplési lehetőséget. Csupán a válaszadók 31 százaléka látja úgy, hogy az ellenzékiek őszintén kiállnak az emberek mellett a munka törvénykönyvének módosítása ügyében.



Egyedül a magukat baloldalinak vallók körében vannak többségben azok, akik szerint őszinték az ellenzéki politikusok (53 százalék), a középen állók és a jobboldaliak döntő többsége (52, illetve 82 százaléka) szerint is a hatalomra jutás érdekében vesznek részt az ellenzéki erők a tüntetéseken.



A kutatásból az is kiderült, hogy a többség (55 százalék) nem tartja elfogadhatónak az általános sztrájkot, mert úgy látja, az az ország működésének és békéjének aránytalan sérelmével járna. A megkérdezettek 40 százaléka támogat általános sztrájkot a munka törvénykönyvének módosítása kapcsán.



A Századvég január 7-13. között telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett ezer véletlenszerűen kiválasztott felnőtt megkérdezésével. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,4 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna - írták.