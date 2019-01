Szijjártó: a migrációt adottságként kezelő brüsszeli politika veszélyes Európára

- jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.A tárcavezető tárgyalást folytatott Osman Saleh Mohammed eritreai külügyminiszterrel, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: ahhoz, hogy az afrikai országok képesek legyenek megtartani a népességüket, békére, biztonságra és gazdasági fejlődésre van szükség Afrikában. Ezért Magyarország nem ért egyet azzal a brüsszeli állásponttal, hogy el kell fogadni: az afrikai helyzet szükségszerű következménye a migráció, és helyes politika a migrációs folyamatok inspirálása - magyarázta. Hozzátette: ezzel szemben Magyarország egyetért Eritreával, hogy ha sokan eljönnek Afrikából, az veszélyezteti az ottani országok fejlődését.Szijjártó Péter közölte:- vélekedett.Mint mondta, Eritrea gazdasági fejlődése érdekében Magyarország támogatta, hogy az EU feloldja az afrikai ország elleni szankcióit, ami tavaly meg is történt. Emellett az ENSZ emberi jogi tanácsában Magyarország világossá tette, hogy elismeri Eritreának az emberi jogok garantálása érdekében tett lépéseit - emlékeztetett.A külügyminiszter megjegyezte:amely keveri az illegális migrációt a menekültüggyel. A világszervezet igyekszik visszahozni a migrációs csomagot, amelyet több mint 40 ENSZ-tagállam nem szavazott meg - fűzte hozzá.Szijjártó Péter kitért rá: Eritrea és Etiópia sokig konfliktusban állt egymással, de a megbékélés útjára léptek, ezzel a térségben a regionális stabilitás kérdésében sikerült jelentős előrelépést elérni. Afrika stabilitása fontos Európa biztonsága szempontjából, ezért Magyarország mindig támogatta ezt a megbékélési folyamatot - tette hozzá.A sajtótájékoztató előtt a miniszterek kormányközi gazdasági és műszaki együttműködési megállapodást írtak alá. Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter közölte: a megállapodás újabb együttműködési lehetőségeket nyit.Elmondta:Az eritreai külügyminiszter hangsúlyozta: szeretnék, ha a lakosság a hazájában maradna, ezért nem jó, ha ösztönzik őket, hogy Európába jöjjenek.Kiemelte: az afrikai országokban nagy a népesség és sok az erőforrás, de beruházásokra van szükségük. Az afrikai és európai országok kiegészíthetik egymást, együttműködésük kölcsönösen előnyös lehet - vélekedett.Úgy látja, országa fontos geopolitikai helyzetben van, ami sok lehetőséget kínál az együttműködésre más országokkal.Kérdésre Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy bár megpróbálják elhitetni, hogy vége a migrációs nyomásnak, a számok nem ezt mutatják. "A migrációs nyomás itt van velünk", ezért fontos az együttműködés Afrika és Európa között, és ezért nyitott Magyarország Eritrea irányába - mutatott rá. Közölte: nem arra kell ösztönözni az afrikaiakat, hogy jöjjenek el a hazájukból, hanem abban kell segíteni, hogy ott tudjanak maradni, és ebben egyetértenek Eritreával.A külügyminiszter a Magyarországról az Európai Parlamentben (EP) folytatandó vitáról szóló kérdésre kijelentette:Remélhetőleg az EP-választás eredményeként a bevándorlásellenes erők kerülnek többségbe, és akkor nem lesznek ilyen események az EP-ben - fogalmazott.Azt is mondta, hogy remélhetőleg mielőbb létrejön a bérmegállapodás az Audi vezetése és a dolgozók között, de a kormánynak ebben nincs szerepe.Kérdésre azt is közölte: Magyarország megbízható NATO-tagállam, ezt mutatják a szerepvállalásai is a szövetség misszióiban. Aki megkérdőjelezi Magyarország elkötelezettségét a NATO vonatkozásában, az rossz szándékkal teszi - vélekedett.Kifejtette:Megjegyezte: Mike Pompeo amerikai külügyminiszter február közepén Közép-Európába látogat, az út részleteiről még egyeztetnek.Szijjártó Péter azt is közölte: a visegrádi csoport (V4) szlovák elnöksége február elejére V4+Németország csúcstalálkozót hívott össze, ami azért indokolt, mert Németország elsőszámú európai kereskedelmi partnere a V4, ezért fontos, hogy gazdasági és politikai kérdésekről rendszeresen egyeztessenek.