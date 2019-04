Szijjártó: a migrációt nem menedzselni, hanem megállítani kell

Ha sikerül megelőzni olyan helyzeteket, amikor embereknek el kell menekülniük otthonukból, akkor elérhető az is, hogy ne menedzseljük, hanem megállítsuk a migrációs folyamatokat - mondta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az ENSZ Biztonsági Tanácsának miniszteri szintű, Nők a békefenntartásban című nyílt vitáján. A tárca erről pénteken tájékoztatta az MTI-t. Szijjártó Péter közölte: Magyarország nemrég ünnepelte a NATO-csatlakozás 20. évfordulóját, és visszatekintve úgy látja, hogy az ország nemcsak előnyeiből részesült, hanem hozzá is járult a szervezet sikereihez.Magyarország most és a jövőben is hozzájárul az ENSZ békefenntartó misszióihoz - hangsúlyozta.Az ENSZ egyik legfontosabb tevékenysége a békefenntartás, de reformokra is szükség van - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette: a magyar kormány kész arra, hogy ezt előremozdítsa, mivel úgy gondolja, a békefenntartás fontos eszköz lehet ahhoz, hogy megbirkózzanak a migráció világméretű kihívásával is.Szijjártó Péter emlékeztetett: a magyar kormány nemrég arról döntött, hogy ezerről ezerkétszázra növeli külföldön szolgáló csapatai létszámát, és ez lehetővé teszi, hogy a magyar ENSZ-békefenntartók számát is növeljék.Közölte: a UNIFIL-misszió részeként 60 békefenntartót küldenek Libanonba, ők olasz parancsnokság alatt szolgálnak majd. A miniszter köszönetet mondott a libanoni kormánynak és lakosságnak is, amiért menekültek millióit fogadták be.A miniszter szerint nagy lehetőséget látnak abban, hogy rendőri erők vegyenek részt békefenntartó küldetésekben; a magyarok nagyon jól képzettek, a Balkánon segítenek más országoknak megvédeni határukat.A magyarok szerepvállalása nem klasszikus békefenntartó misszió, de az hozzájárul a béke megőrzéséhez, ha a határok biztonságban vannak - emelte ki.Szijjártó Péter elmondta: a magyar fegyveres erőknél dolgozók 20 százaléka nő, a rendőrségnél pedig 23 százalék ez az arány.Magyarország elkötelezett a Nők a békéért és a biztonságért elnevezésű program bevezetése mellett, és érdeklődik a jó gyakorlatok megismerése iránt.