Szijjártó: a Romániát érintő magyar álláspontot is befolyásolhatja a magyarellenesség

Az erősödő magyarellenesség a Romániát érintő magyar álláspontot és döntéseket is befolyásolhatja - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, egy más témában tartott sajtótájékoztatót követően.A kisebbségben élő magyarok miatt fontos a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat. Emiatt sajnálatos, hogy a magyarellenes indulatok a román politikai élet legfelsőbb szintjeit is elérték - mondta Szijjártó Péter A jó viszony nem csupán az ottani magyarságnak, hanem Romániának is kedvezne, hiszen európai ügyekben és kereskedelmi kérdésekben is együttműködésre számíthatna Magyarországtól - tette hozzá.A tárcavezető megjegyezte, hogy a magyar-román kapcsolat egészen a közelmúltig nemzetközi téren is eredményes volt, és szimbolikus jelentőségű, hogy sikerült rendezni a marosvásárhelyi római katolikus líceum ügyét. A feszültségkeltést azonban vissza kell utasítani, Magyarország ezért akár nemzetközi színtéren is fel fog lépni magyarellenesség ellen - hangsúlyozta.Szijjártó Péter az uniós intézményvezetők megválasztására utalva kijelentette, hogy Magyarország álláspontja kezdettől fogva világos és egyértelmű. Nem számíthat a magyar támogatásra az a jelölt, aki nem tiszteli az európai nemzeteket, nem becsüli a keresztény értékeket, és nem akarja megállítani a migrációt - közölte a miniszter.