Szijjártó: a svéd kormányfő Magyarországra is rá akarja kényszeríteni az illegális bevándorlókat

A svéd miniszterelnök közismerten bevándorláspárti politikus, aki Magyarországra is rá akarja kényszeríteni az illegális bevándorlókat, és meg akarja büntetni a magyarokat, mert nemet mondtak a kötelező betelepítési kvótára - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében Stefan Löfven svéd miniszterelnöknek Magyarország migrációs politikáját elmarasztaló nyilatkozatára reagálva.A Dagens Nyheter című svéd balliberális országos napilap internetes felületén Stefan Löfven svéd miniszterelnök nyilatkozatában azt mondta: ha valaki nem kész arra, hogy felelősséget vállaljon, akkor annak ára kell, hogy legyen. "Ekkor nem lehet az EU támogatásaiból ugyanolyan módon részesedni, mint ma. Magyarország az egyik olyan tagállam, amely a legtöbbet kapja. És nem tartható, hogy az a tagállam, amely a legtöbb forrásban részesül az EU-tól, azt mondja, hogy nem, mi nem vállalunk felelősséget a migráció tekintetében."Szijjártó Péter a nyilatkozattal kapcsolatban hangsúlyozta: Magyarország valódi felelősséget vállal az illegális bevándorlással kapcsolatban, hiszen a magyar kerítések védik Európa nyugati és északi részét is. Az uniós források pedig nem könyöradományok, hanem az uniós megállapodások alapján járnak Magyarországnak, amiért megnyitottuk a piacainkat a nyugat-európai vállalatok előtt, amelyek jelentős profitra tesznek szert Magyarországon - fűzte hozzá.A külügyminiszter hangsúlyozta: a májusi választás tétje, hogy olyan politikusok kerüljenek az Európai Parlamentbe, akik biztonságot akarnak Európában és nem betelepítési kvótát, nem no-go zónákat, nem bandaháborúkat, nem növekvő bűnözést és nem terrorveszélyt. A svéd miniszterelnök már döntött, de nekünk is jogunk van dönteni - mondta Szijjártó Péter.