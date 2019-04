Szijjártó: a világ jövőjét meghatározó jelenség a tömeges illegális migráció

Abban nincs vita az ENSZ-ben sem, hogy Európa és a világ jövőjét is alapvetően meghatározó jelenség a tömeges illegális migráció - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban, az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottság (ECOSOC) partnerségi fórumán.A migránsok számát 65 millióra becsülik, közülük 30-35 millióan Európa közvetlen szomszédságában vannak. Ha a világ nem talál helyes választ a migráció kezelésére és amíg az ENSZ és más nemzetközi szervezetek az illegális migrációt menedzselik, addig nem lehet fenntartható fejlődésről beszélni - szögezte le.A miniszter négy pontban foglalta össze, miként kellene kezelni az illegális migrációt.A versenyképes tudás megszerzéséhez ösztöndíjprogramokat kell indítani és lehetővé kell tenni az üldözött közösségek helyben maradását. Szükség van technológiai segítségnyújtásra és a háborús övezetek körüli országok stabilitásának fenntartására - közölte a politikus felszólalásában.Szijjártó Péter kifejtette: Magyarország mindezekben jó példával jár elől, hiszen a magyar kormány 5400 hallgatónak biztosít oktatási támogatást, akik hazatérve saját országuk modernizálását segíthetik.Rendkívüli szükség van arra is, hogy a háborús övezetek körüli közvetlen országokat támogassák, hogy el tudják látni a menekülteket. Magyarország ezért Jordániát, Libanont és Egyiptomot is támogatja - közölte.Fontos továbbá, hogy az üldözött közösségeket is helyben tudják tartani. Magyarország eddig több mint 25 millió eurót fordított a közel keleti keresztény közösségek támogatására - tette hozzá Szijjártó Péter.Szükség van mindemellett arra is, hogy a fejlődő országok a megfelelő technológia birtokában legyenek és az alapvető életvitel feltételeit meg tudják teremteni. Magyarország ezért segít számos fejlődő országnak vízgazdálkodási, mezőgazdasági, élelmiszeripari területen kötöttsegélyhitel keretében - mondta.Ha ezt a négy feladatot nem tudja a világ elvégezni, akkor "saját vesztébe rohan", a migráció mindent uralni fog, a stabilitást átveszi az instabilitás, megjelenik a terrorfenyegetettség és párhuzamos társadalmak alakulnak ki - hangsúlyozta a miniszter.