Szijjártó: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei példát mutattak hazaszeretetből

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei példát mutattak hazaszeretetből. Tetteikből erőt is kell meríteni, mivel "biztonságunkat, keresztény kultúránkat, nemzeti identitásunkat veszély fenyegeti" - hangsúlyozta a határon túli magyarságnak küldött videoüzenetében a külgazdasági és külügyminiszter.



A Külgazdasági és Külügyminisztériumnak az MTI-hez eljuttatott pénteki tájékoztatása szerint a miniszter videoüzenetet küldött a határon túli magyarságnak, a felvételt minden nagykövetségen és főkonzulátuson levetítik az ünnepi megemlékezéseken.



A külügyminiszter üzenetében arról beszélt, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve látható, ők tudták, miként kell dönteniük és cselekedniük.



"A szívükben a hazájuk volt az első helyen: le akarták rázni magukról a birodalmi elnyomást, harcoltak az ország szabadságáért, függetlenségéért, és ha kellett, az életüket is feláldozták. Az ő hőstetteik átalakították a történelmet, jelentős hatással voltak arra, hogy mi mit gondolunk magunkról, és hogy mások mit gondolnak rólunk" - mondta Szijjártó Péter.



A történelem azt is megtanítja nekünk, hogy bár mindig voltak barátaink - akiknek a segítségéért természetesen hálásak voltunk és vagyunk -, alapvetően mindig csak magunkra számíthattunk - tette hozzá.



Kijelentette: "ha mi nem harcolunk az országért, ha mi magunk nem védjük meg a magyar nemzeti érdekeket, akkor azt más sem fogja megtenni helyettünk."



Szijjártó Péter szerint a nemzeti színű kokárdával a szívünk felett büszkén emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, akik példát mutattak hazaszeretetből.



"Ugyanakkor erőt is kell tudnunk meríteni az ő tetteikből, ugyanis nekünk is meg kell vívnunk a magunk harcát, hiszen biztonságunkat, keresztény kultúránkat nemzeti identitásunkat veszély fenyegeti" - mondta, kiemelve, hogy a '48-as hősök nem méricskéltek, nem számolgattak, nem ijedtek meg a túlerőtől sem, csak a haza védelmét, kizárólag a nemzeti érdeket tartották szem előtt.



Nekünk is így kell tennünk a mai napon - mondta.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: "Mi az erős nemzetek Európájában hiszünk, elutasítjuk a birodalmi felfogást, a nemzeti identitás visszaszorítására tett kísérleteket."



"Európát a biztonságra, a keresztény kultúrára és az erős országok szövetségére kell építeni" - mondta a miniszter videoüzenetében.