Szijjártó: az energetika határozza meg a magyar-bolgár kapcsolatokat

Magyarország kulcsszereplőnek tekinti a délről érkező gázellátás kiépítésében Bulgáriát, ezért arra számít, hogy a két ország kapcsolatait a jövőben az energetikai kérdések fogják meghatározni - mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten, a Magyar-Bolgár Gazdasági Vegyes Bizottság második ülését követő sajtótájékoztatón.



Szijjártó Péter a testület társelnökeként közölte, hogy Magyarország már jövőre szeretne gázt vásárolni a Szerbián és Bulgárián áthaladó Török Áramlat vezetékből, ezért még idén megkezdi a jogi és infrastrukturális előkészületeket.



A szükséges beruházásokat Bulgária már elindította, Magyarország pedig szeptemberben írja ki a behozatalhoz szükséges kapacitáslekötési eljárást - tette hozzá.



A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a déli behozatalt felértékeli az Ukrajnán keresztüli gázszállítás esetleges megszűnése, valamint az, ha az amerikai kitermelők megkezdik a fekete-tengeri gáz felszínre hozását. Bejelentette továbbá, hogy a bolgár-magyar energetikai kapcsolatok az atomerőművekhez kapcsolódó szakmai együttműködésekre, engedélyezési és biztonsági tapasztalatcserére is kiterjednek, mivel Magyarországhoz hasonlóan Bulgária is atomerőművet épít.



A miniszter várakozása szerint a két ország kereskedelmi forgalma 2019-ben meghaladhatja a tavalyi több mint másfél milliárd eurót, a további bővülés érdekében pedig az Eximbank 165 millió eurós hitelkeretet nyitott. Kiemelte egyúttal, hogy a magyar vállalatok alkotják a 8. legjelentősebb befektetői csoportot Bulgáriában, a francia Societe Generale helyi leányvállalatának megvásárlásával az OTP lett a második legnagyobb bank a bolgár piacon, a Richter egyik legfontosabb készítménye pedig felkerült az ottani társadalombiztosítási támogatási listára.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Bulgária nem csupán gazdaságilag, hanem politikailag is fontos szövetséges, hiszen az elmúlt hónapokban következetesen kiállt Magyarország mellett, elutasította a globális migrációs csomagot és megvédte Európát a Balkán felől érkező bevándorlási hullámtól. A magyar kormány ezért támogatja Bulgária felvételét a schengeni övezetbe - tette hozzá.



Bulgária gazdasági minisztere a bizottság munkáját értékelve kiemelte a turizmust és a mezőgazdaságot érintő megbeszélések jelentőségét. Emil Karanikolov üdvözölte, hogy a két ország gazdasági kapcsolatai gyorsan fejlődnek, az áruforgalom tavalyi bővülése pedig várhatóan idén is folytatódik. Közölte: a megbeszéléseken semmilyen érdekellentét nem merült föl, a gázszállítás kiépítésének menetrendjéről pedig ezt követően is folytatódik az egyeztetés.