Szijjártó: bebizonyosodott, hogy a nyugati integrációs modellek nem sikeresek

Mára bebizonyosodott, hogy a nyugat-európai integrációs modellek nem sikeresek, párhuzamos társadalmak jöttek létre, amelyek a kulturális különbségek miatt komoly biztonsági kockázatot jelentenek - mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken az M1 aktuális csatornán.A migráció továbbra biztonsági kockázatot jelent, a migrációs nyomás továbbra is "tetten érhető" a Nyugat-Balkánon - közölte Szijjártó Péter Elmondta: a héten találkozott a nyugat-balkáni országok belügyminisztereivel, akik arról számoltak be, hogy az illegális bevándorlók beáramlása folyamatos, és észrevehető, hogy az Iszlám Állam zsoldosaiként harcolt európai dzsihadisták megpróbálnak visszatérni a kontinensre.A külügyminiszter közölte azt is, hogy a héten tartott misszióvezetői értekezleten megerősítették, a magyar külpolitikának a jövőben is határozottan kell képviselnie a migrációellenes álláspontot.Szijjártó Péter arra a hírre, hogy csütörtökön három párt is kérte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból, úgy reagált, a néppárton belül is vita van a migrációról, de ez nem újdonság, mert már 2011-ben is vitáztak arról, hogy a népesedési problémákat és a munkaerőhiányt bevándorlókkal kell-e orvosolni.Magyarország már akkor is azt az álláspontot képviselte, hogy nem a migráció a helyes válasz, de a vita most kicsúcsosodott, mert az európai parlamenti választások tétje, hogy bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes többség lesz-e az Európai Parlamentben - tette hozzá a miniszter.Szijjártó Péter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy pénteken Stuttgartba utazik, ahol tárgyal a Mercedes gyár vezetőivel és más kisebb befektetőkkel. Elmondta, hogy Baden-Württemberg tartományi miniszterelnöke is találkozóra hívta, később azonban lemondta a tárgyalást, így a tartományi Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőivel találkozik majd.