Szijjártó: Brüsszel és az ENSZ akarata ugyanaz, az illegális bevándorlás legalizálása

Több mint három éve folyik a harc a körül, hogy megállítani vagy megszervezni kell-e a migrációt. A magyar kormány álláspontja kezdettől fogva egyértelmű és változatlan: a migráció veszélyeket hordoz, megállítható, és meg is kell állítani

- húzta alá a miniszter.Az ENSZ globális migrációs csomagjának és a menekültügyi csomagjának előkészítő tárgyalásin nem más zajlott, mint az európai emberek elárulása. A hivatalos nevén Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról című dokumentumok az európai érdekeket egyáltalán nem jelenítik meg - húzta aláEurópának ragaszkodnia kell saját hagyományaihoz, örökségéhez, ma ezért ellen kell állni minden olyan kísérletnek, amely az unió népesség összetételének végzetes megváltoztatására irányul.A magyar álláspont szerint Európában nem menekültkérdés van, hanem migrációs kérdés. A migrációs folyamatokat pedig meg kell állítani. Magyarország az illegális bevándorlókra illegális bevándorlókként és nem menekültekként tekint."Vannak olyan szükséget szenvedő emberek, akiknek otthonában háború zajlik, akiket otthonaik elhagyására kényszerítenek terrorszervezetek. Ezeket az embereket segíteni kell, helyben, vagy a hazájukhoz legközelebbi biztonságos helyen" - fogalmazott.Mint elmondta, Magyarország a Hungary helps elnevezésű programját megnövelt erőforrásokkal folytatja, és abban nyújt segítséget, hogy a rászorulók maradjanak az otthonukhoz legközelebbi biztonságos ponton. Ugyanis- tette hozzá.Tájékoztatása szerint a tanácskozáson felhívta az Európai Unió figyelmét arra, hogy az unió képviselői sem Marrákesben, sem New Yorkban nem mondhatnak semmit sem az unió nevében tekintettel arra, hogy a tagországok egynegyede, hét ország úgy döntött, hogy nem támogatja a globális migrációs paktumot.Jól látszik tehát, hogy minél több uniós tagország ismerte fel a csomag fontosságát, annál többen döntöttek úgy, hogy azt nem támogatják. ÍgySzijjártó Péter a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban elmondta, Magyarország továbbra is bővítéspárti ország, mivel a bővítés biztonsági és gazdasági érdeke az Európai Uniónak. Mint elmondta, Magyarország együttműködési megállapodást írt alá Szerbiával arról, hogy egy magyar uniós szakértő továbbra is a szerb kormány mellett fog dolgozni és segíteni fogja a csatlakozási tárgyalások minél eredményesebb és gyorsabb lebonyolítását. Annak érdekében, hogy Magyarország biztonsági és gazdasági érdekének megfelelően a Nyugat-Balkán európai integrációja felgyorsulhasson - húzta alá a miniszter.