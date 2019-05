Szijjártó: Donald Trump munkalátogatásra hívta Orbán Viktort

Szijjártó: komoly jelentősége lesz Donald Trump és Orbán Viktor kétoldalú találkozójának

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta az, hogyA hétfőn délután átadott hivatalos meghívó szerint a találkozóra május 13-án kora délután kerül majd sor. A programjavaslat értelmébenA külügyminiszter arról is tájékoztatott, hogy a napirenden az energiabiztonság, a védelmi együttműködés, a kétoldalú kapcsolatok és a regionális biztonsági kérdések szerepelnek.- jelentette ki csütörtöki brüsszeli sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter.A külgazdasági és külügyminiszter újságírói kérdésre válaszolva arról számolt be, hogy szerdán kapták meg a hivatalos meghívást, amelyet már vissza is igazoltak.Elmondta, hogy a találkozón a regionális biztonság és a térség energiaellátásának kérdései, illetve a kétoldalú kapcsolatok, s azon belül a védelmi együttműködés témája lesz napirenden.

"Mi, magyarok stratégiai szövetségesként tekintünk természetesen az Egyesült Államokra. A jelenlegi adminisztrációhoz hasonlóan látunk nagyon sok fontos, a világ számára dilemmát jelentő kérdést. Hasonlóképpen gondolkodunk a migráció, a keresztények védelme és a biztonság tekintetében" - hangsúlyozta.

Emellett- tette hozzá.Szijjártót megkérdezték azon sajtóhírekről is, amelyek szerint az EU gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta a magyar kormány utolsó pillanatban benyújtott vétóját, és annak ellenére is egyfajta közös álláspontot fogalmazott meg Izrael ügyében az ENSZ Biztonsági Tanácsának hétfői ülésén.Ennek kapcsán kiemelte, hogy Izrael vonatkozásában tisztességes és kiegyensúlyozott álláspontra van szükség, Magyarország nem tud hozzájárulni olyan dokumentumok elfogadásához, amelyek nem segítenek megoldani a közel-keleti válságot, csak tovább mélyítik a problémát, és ezen ügyben minden egyes szónak jelentősége van.Mint mondta, alakult a szöveg folyamatosan, míg a végén kiderült, hogy nem kerültek be bizonyos módosító javaslatok, így Magyarország nem hagyta jóvá a közös álláspontot.A tárcavezető szerint a dokumentumot felolvasó finn ENSZ-nagykövet részben korrektül járt el, amikor felszólalása elején kitért rá, hogy ez csak huszonhét ország nyilatkozata, nem a közösség álláspontja, utána viszont az EU nevében beszélt, ami hiba és elfogadhatatlan volt.