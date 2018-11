Szijjártó: Magyarország az erős Európában érdekelt

Az erős Magyarországhoz erős Európára van szükség - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Siófokon csütörtökön. Szijjártó Péter a közéleti személyeket vendégül látó, harmadik alkalommal megrendezett Polgári kávéház elnevezésű rendezvényen hangsúlyozta, hogy Magyarország számára komoly jelentősége van az Európai Unió erejének, mert egy erős EU-ba többet exportálhat, és onnan több beruházás is érkezik.A magyar gazdaság kicsi és nyitott, a teljesítményét alapvetően meghatározzák a külső tényezők - jegyezte meg.Hozzátette: a magyar kivitel 79 százaléka az EU országaiba irányul, a Magyarországon befektető öt legnagyobb ország közül négy uniós tag."Nem lenne helyes elvitatni ellenfeleinktől, hogy ők is erős Európát akarnak, csak az a kérdés, hogy jutunk el oda" - mondta Szijjártó Péter.Vannak egészen szélsőséges megközelítések, például az, amely egy európai egyesült államokat akar létrehozni, de ezt mi teljes mértékben elutasítjuk, mert az integráció nem lehet erős, ha az azt alkotó tagállamok gyengék - fogalmazott a politikus.Azt mondta: Magyarország erős tagállamokat akar látni, amelyek ragaszkodnak saját történelmi, kulturális, vallási örökségükhöz, olyan országokat, amelyek nem hajlandók elfeledkezni nemzeti identitásukról, és belemenni abba, amit Nyugat-Európából próbálnak erőltetni, hogy egyfajta posztkeresztény szakaszba lépjen az európai integráció.Szavai szerint ahhoz, hogy Európa újra erős legyen, engedni kell a tagállamok közötti versenyt, biztonságot kell teremteni, amelyre veszélyt jelent a migráció és az azzal szoros kapcsolatban lévő terrorfenyegetettség, továbbá meg kell őrizni a keresztény értékeket, hagyományokat.Szijjártó Péter hangoztatta, nem szabad engedni, hogy a közösséget első- és másodrangú tagállamokra bontsák, fontos, hogy ne váljon tendenciává az EU-ból való kilépés, inkább bővüljön a közösség.A külügyminiszter hozzátette, Magyarországnak pedig ki kell kérnie magának, ha "demokrácia alapon" bírálják olyan európai parlamenti, brüsszeli tisztségviselők, akik az európai parlamenti választásokra az európai embereket érintő legfontosabb kérdéseket úgy zárják le, hogy az érintettek ne vitathassák meg.Witzmann Mihály, Siófok és térsége fideszes országgyűlési képviselője arról szólt, hogy Magyarország 2010 óta fejlődő pályán van, a magyar emberek erőfeszítéseit Magyarország leghangosabb kritikusai, köztük a nemzetközi hitelminősítők is elismerik.A kedvező mutatókhoz hozzájárult a Szijjártó Péter vezette minisztérium újfajta külpolitikai küldetéstudata is - fűzte hozzá.