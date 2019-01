Szijjártó: Magyarország és Lengyelország ellenzi, hogy "hátsó ajtón" visszahozzák a migrációs csomagot

Magyarország és Lengyelország ellenzi, hogy "hátsó ajtón", különböző uniós és ENSZ-dokumentumokba fejezetenként beiktatva, visszahozzák a migrációs csomagot - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Varsóban az MTI-nek.A miniszter azután nyilatkozott, hogy tárgyalt Joachim Brudzinski lengyel belügyminiszterrel.Szijjártó Péter szerint "mind a nemzetközi liberális politikai elitnek, mind a Soros György által támogatott hálózatnak" óriási csalódást okozott, hogy tavaly decemberben az ENSZ globális migrációs csomagjára 40 ország nem szavazott igennel. "Ezek a körök" ezáltal elvesztették a lehetőséget egy új nemzetközi jogi precedens megteremtésére, mely alapján a migrációt ellenző országoknak is a bevándorlás céljává kellene válniuk - értékelte. Felidézte: a migrációs csomagra Magyarország és Lengyelország is nemet mondott, emellett a visegrádi csoport (V4) keretében folytatott együttműködésüknek köszönhetően az Európai Unió (EU) napirendjéről lekerültek a kötelező menekültelosztási kvóták.Ezek, a migráció megállítását célzó sikerek kiváltották "mind az EU, mind az ENSZ bürokratáinak revansvágyát", az érintettek Szijjártó Péter szerint jól láthatóan nemcsak "vissza akarnak vágni a közép-európai országoknak a kötelező migrációs kvóta elmaradása, valamint a globális migrációs csomag nem kellőképpen lelkes fogadtatása miatt", hanem a témát folyamatosan "a hátsó ajtón" akarják visszahozni.A miniszter kifejtette: "jól látható a törekvés arra, hogy az ENSZ, illetve az EU különböző dokumentumaiban a globális migrációs csomagot fejezetenként hozzák vissza", és ha együtt, egységében nem sikerült, akkor így teremtsenek belőle nemzetközi jogi hivatkozási alapot.A Joachim Brudzinski lengyel belügyminiszterrel folytatott tárgyalásokról közölte: megegyezésük szerint a két ország összefog annak érdekében, hogy megakadályozzák a hasonló kísérleteket, akár a globális migrációs csomagra, akár a kötelező letelepítési kvótákra vonatkozóan.Ellenzik azt is, hogy a határvédelem bármelyik kérdését kivegyék a nemzeti hatáskörből - nyomatékosította. "Ragaszkodunk ahhoz, hogy a határvédelemnek és a határőrizetnek továbbá is száz százalékig nemzeti hatáskörben kell maradnia", és ahhoz is, hogy "kizárólag mi magunk dönthetjük el, kiket akarunk beengedni saját országainkba, kikkel akarunk együtt élni".Joachim Brudzinskival megállapodtak a migráció forrásainál nyújtott humanitárius segítség folytatásában - közölte Szijjártó Péter, és kiemelte az üldözött keresztényeknek adott támogatás fontosságát, a segítségnyújtás az eddiginél még jobb összehangolását.Varsói látogatása során a külgazdasági és külügyminiszter találkozott a LOT lengyel nemzeti légitársaság vezérigazgatójával, Rafal Milczarskival, valamint Andrzej Adamczyk lengyel infrastrukturális miniszterrel.Milczarskival "előrehaladott tárgyalásokat" folytattak arról, hogy a LOT Budapestről újabb hosszú- és rövidtávú járatokat indítson, erről az elkövetkezendő hetekben várható "néhány komoly bejelentés". Adamczykkal pedig a Budapestet és Varsót összekötő gyorsvasút előkészítő munkáinak felgyorsításáról egyeztettek - tudatta a miniszter.Az MTI-nek az amerikai-lengyel szervezésű varsói, a közel-keleti helyzetről szóló konferenciára vonatkozó kérdésére válaszolva Szijjártó bejelentette: részt vesz ezen a február közepén esedékes globális miniszteri értekezleten.