Szijjártó: Magyarország segíti Tunéziát az illegális bevándorlás elleni harcban

Magyarország a saját védelme érdekében nem csak beszél arról, hogy Európának segítenie kell az észak-afrikai országokat stabilitásuk és határbiztonságuk megőrzésében, a terrorizmus elleni küzdelemben, lakosságuk életszínvonalának javításában, elkerülendő a tömeges elvándorlást, hanem meg is teszi ezt - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek szerdán Tuniszból telefonon nyilatkozva.



Magyarország kiemelt szerepet tulajdonít Észak-Afrikának Európa biztonsága szempontjából, hiszen ha az észak-afrikai országok instabillá válnak, vagy valamilyen okból nem tudják megvédeni határaikat, akkor gyakorlatilag átjáróházzá válnak az Afrikából Európába irányuló migráció számára, és ez nem érdeke Magyarországnak - tette hozzá.



"Láttuk, hogy amikor Líbia instabillá vált, és nem tudta megvédeni a határát, akkor gyakorlatilag a migráció zöld folyosójaként működött. Ezért úgy gondoljuk, hogy Európának - miután ez érdeke - segítséget kell nyújtania az észak-afrikai országoknak a stabilitás és határbiztonság megőrzésében, a terrorizmus elleni küzdelemben és abban, hogy javítani tudják lakosságuk életszínvonalát, elkerülendő a tömeges elvándorlást" - jelentette ki a miniszter.



Szijjártó Péter a tunéziai fővárosban Hemaisz Dzsinaui külügyminiszterrel tárgyalt szerdán délelőtt. Megállapodtak abban, hogy a magyar rendőrség kiképzést és továbbképzést nyújt a tunéziai határvédelmi erőknek a válságkezelés, a határ- és repülőtéri biztonság, a kockázatelemzés területén, illetve a nemzetközi bűnözéssel szembeni fellépésben. Továbbá a magyar Terrorelhárítási Központ kiképzést nyújt a határátkelőhelyeken szolgálatot teljesítő különleges beavatkozó erőknek. Emellett megállapodtak abban, hogy a Magyar Honvédség kiképzést biztosít a tunéziai hadsereg katonáinak a robbantásos támadások kivédése, a robbanóeszközök hatástalanítása területén - mondta.



Megállapodtak abban is, hogy Magyarország Tunézia rendelkezésére bocsát egy víztisztító berendezést, amely talajvízből vagy szennyvízből naponta mintegy 20 ezer liter ivóvizet képes előállítani. Megállapodás született a tunéziai diákok számára Magyarországon biztosított felsőoktatási ösztöndíjak számának növeléséről, a jelenlegi 110-ről 200-ra. Áprilisra összehívták a magyar-tunéziai gazdasági vegyes bizottság ülését, és várható, hogy az idei évtől az egyik tunéziai légitársaság közvetlen járatot fog üzemeltetni Tunisz és Budapest között.



A külgazdasági és külügyminisztert udvariassági látogatáson fogadta a tunéziai elnök is. Szijjártó Péter napirendjén délután találkozó szerepelt Szlim Feriani ipari és vállalkozásügyi miniszterrel, hogy aláírják két ország energetikai együttműködési megállapodását.