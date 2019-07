Szijjártó: Magyarország több szinten is segítséget nyújt Georgiának

Magyarország több szinten is segítséget nyújt Georgiának a kapcsolatok szorosabbra fűzésében az Európai Unióval és a NATO-val - hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek csütörtökön telefonon a georgiai Batumiból nyilatkozva.



A miniszter a kelet-európai országban egy nemzetközi konferencián vett részt.



Kifejtette: Közép-Európát, így Magyarországot is egyértelműen érinti, ha az Európai Unió (EU) keleti szomszédságában nem sikerül stabilitást, békét és fejlődést elérni. Ez mind biztonsági, mind gazdasági szempontból negatív hatással lehet Közép-Európára - mondta.



Közölte, Magyarország, néhány nyugat-európai országgal ellentétben, nemcsak szavakban, de valódi tettekben is támogatja az Európai Unió és a NATO keleti szomszédságában folyó együttműködés szorosabbra fűzését. Az EU keleti partnerségi programjában részt vevő országok közül Georgia egyértelműen kiemelkedik, és a kormány segítséget nyújt neki abban, hogy a NATO-tagsági akcióprogramját végre aktualizálni lehessen, elérhetővé váljon számára a szorosabb együttműködés a NATO-val - hangoztatta Szijjártó Péter.



Elmondta, emellett 12 magyar megfigyelő vesz részt az EU megfigyelői missziójában Georgiában. Ezt a küldetést a jövőben is fenntartja Magyarország. Ezen kívül az európai integrációs folyamatok támogatása érdekében szeptembertől a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium egy alkalmazottja, egy diplomata Tbilisziben fog a helyi külügyminisztériumban dolgozni. Feladata az lesz, hogy segítse Georgia európai integrációs felkészülését - közölte.



Kifejtette, megállapodás született arról is, hogy a jelenleg Georgiában folyó sport-, egészségügyi, turisztikai és infrastrukturális beruházásokba magyar cégeket vonjanak be. Ennek érdekében az Eximbanknál 214 millió dolláros hitelkeretet hoznak létre, hogy a magyar cégek versenyképesek legyenek a georgiai piacon. Emellett Magyarország 16 millió forinttal támogat egy olyan projektet, amelyben magyar vállalatok segítenek agrártechnológia felhasználásával a georgiai mezőgazdaság modernizálásában. Egy magyar és egy georgiai vállalat pedig közös haditechnikai fejlesztéseket kezdett. A magyar gazdaság több szektora is profitálhat a kétoldalú együttműködésből és abból, hogy Magyarország támogatja Georgia európai és euroatlanti integrációs ambícióit - mutatott rá Szijjártó Péter.



A magyar diplomácia vezetője a konferencia alkalmával találkozott David Zalkaliani grúz külügyminiszterrel, Szalome Zurabisvili elnök asszonnyal, valamint Mamuka Bahtadze kormányfővel.