Szijjártó: Magyarországnak fontos Libanon stabilitása

Libanon a legközelebbi biztonságos országként mintegy másfél millió szíriai háborús menekültet fogadott be, de szeretné ha ők minél előbb hazatérhetnének, hogy az ország meg tudja őrizni stabilitását. A magyar kormány támogatja ezt az elképzelést, segíti ennek megvalósítását, mert Magyarországnak is érdeke a stabilitás fenntartása a közel-keleti országban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek telefonon nyilatkozva szerdán bejrúti tárgyalásai végeztével.



"Magyarország álláspontja egyértelmű a migrációs válsággal kapcsolatban. A nemzetközi közösségnek végre fel kellene hagynia a migrációs hullámok ösztönzésével, és arra kellene koncentrálnia, hogy hogyan segítse a hazájukat elhagyók visszatérését, megteremteni ennek fizikai, jogi, biztonsági feltételeit. Viszont ha a nemzetközi szervezetek továbbra is az emberek elvándorlását ösztönzik, akkor továbbra is a háborús övezetek szomszédságában lévő országok stabilitását veszélyeztetik" - szögezte le Szijjártó Péter.



Sikeres volt az a nemzetközi törekvés, hogy Irak és Szíria visszaszerezze az Iszlám Állam nevű terrorszervezet által megszállt területei, ez 98 százalékban történt meg, és lehetővé vált, hogy az e területekről elmenekültek visszatérhessenek hazájukba. Libanonnak az az érdeke belső biztonsága miatt, hogy az általa befogadottak szintén minél előbb hazatérjenek. Magyarország számára pedig azért fontos Libanon stabilitása a menekültek hazatéréséig, mert addig is a másfél millió menekült nem indul meg Európa felé - mondta. E célból Magyarország 54 katonát küld a jövő év végéig az itt szolgáló ENSZ-misszióba, és ők a lengyel kontingenssel együtt fognak működtetni egy békefenntartó századot - jelentette be.



Szijjártó Péter Bejrútban találkozott Manszúr Bteis gazdasági és kereskedelmi miniszterrel, Gibrán Bászil külügyminiszterrel és Besara Butrosz ar-Rai maronita pártriárkával.



A külügyminisztériumban közös sajtótájékoztatót tartott hivatali kollégájával. A magyar miniszter ezen azt mondta: "Magyarország már több mint ezer éve keresztény ország. Büszkék vagyunk erre, de tisztában vagyunk azzal, hogy ez kötelezettségeket is ró ránk. Például azt, hogy törődjünk azokkal a keresztény közösségekkel a világban, amelyek szükséget szenvednek. És tudjuk, hogy a közel-keleti keresztény közösségek szükséget szenvednek. Könnyű volna arra biztatni őket, hogy hagyják el szülőföldjüket, de mi ehelyett arra próbáljuk ösztönözi őket, hogy maradjanak ott, ahol évszázadok óta élnek. Ezt például anyagi támogatásukkal tesszük. És így teszünk a libanoni keresztény közösséggel is."



"Mi azzal a célkitűzéssel készülünk a május végi európai parlamenti választásokra, hogy az európai intézmények - legfőképp az Európai Parlament és az Európai Bizottság - olyanokká alakuljanak át, amelyek nem a migrációt szorgalmazzák, hanem a menekültek otthon maradását, illetve visszatérését segítik." Budapest - miután nagyra értékeli, amit Libanon a menekültekért tett és tesz - rendszeresen arra kéri az Európai Uniót, hogy nyújtson még több anyagi támogatást Libanonnak - mondta.



Szijjártó Péter sajtótájékoztatóján és az MTI-nek is beszámolt arról, hogy Magyarország másfél millió dollárt különített el 33 libanoni keresztény templom helyreállítására, illetve felújítására. Ennek a programnak az első fázisa, amelynek keretében 14 templomot állítottak helyre, befejeződött, éppen most adták át őket, és felkészültek a második fázis elkezdésére, amelyben 19 templomot renoválnak.



Magyarország tehát szövetségese Libanonnak a keresztény értékek megőrzésében és a menekültkérdésben is - foglalta össze a miniszter.



Sajtótájékoztatóján a magyar miniszter elmondta még: előkészítés alatt áll Magyarország és Libanon között egy védelmi együttműködési megállapodás, miszerint a felek technikai segítségek nyújtanak egymásnak - jelentette be a miniszter. Örömének adott hangot amiatt, hogy a magyar állam ösztöndíjával minden évben ötben libanoni diák tanul magyar felsőoktatási intézményben. Tárgyalások folynak a két ország között arról, hogy Bejrút és Budapest között ismét legyen közvetlen légi közlekedés - tette hozzá.



Gibrán Bászil libanoni külügyminiszter megköszönte a templomok felújítására adott támogatást, és kifejezte bizalmát abban, hogy minél több nagy ország követi Magyarország példáját, és segíti majd a libanoni keresztényeket. Rámutatott, hogy a keresztények továbbra is komoly veszélyben vannak, főleg a Közel-Keleten és másutt Ázsiában, példaként felhozva a közelmúltbeli Srí Lanka-i merényleteket. Éppen ezért elengedhetetlen Libanon támogatása annak érdekében, hogy segíteni tudja az országban élő keresztény közösségeket, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy ne kényszerüljenek elhagyni hazájukat.