Szijjártó: megakadályozzuk, hogy Brüsszel végrehajtsa az ENSZ migrációs csomagját

A tárcavezető kiemelte: tavaly Spanyolországban megduplázódott az illegális határátlépések száma, Törökországban 50 százalékkal több illegális bevándorlót fogtak el, mint 2017-ben, és Cipruson is duplájára nőtt az érkezések száma. Emellett a görög-török szárazföldi határon is folyamatosan emelkedik az érkezők száma - tette hozzá.



Úgy vélte, az ENSZ globális migrációs csomagja olyan helyzetet idézett elő, amikor a globális migrációs folyamatok újabb lendületet kapnak, hiszen a csomag a migráció megállítása helyett annak "menedzselésére" helyezi a hangsúlyt, ami elfogadhatatlan.



A külügyminiszter emlékeztetett: az ENSZ 40 tagállama nem szavazta meg a csomagot, ezért elfogadhatatlanok azok a törekvések, amelyek arra irányulnak, hogy nemzetközi jogi hivatkozási alappá tegyék a csomagot. Sok ilyen törekvés lesz Brüsszelben is, mert az ottani tisztségviselők presztízsveszteségként élték meg, hogy "nem tudtak elöl menni a globális migrációs csomag elfogadásában", mivel Magyarország már az elején világossá tette, ebben biztosan nincs közösen képviselhető európai álláspont - mutatott rá.



Szijjártó Péter szerint most ezt kompenzálva mindent elkövetnek, hogy Brüsszel élen járjon a globális migrációs csomag végrehajtásban. "Ezt mi természetesen meg fogjuk akadályozni" - jelentette ki.



Emlékeztetett: az EU 9 tagállama, azaz egyharmada nem szavazta meg a csomagot, tehát szó sincs arról, hogy "az európai országok valamifajta egységfrontban a globális migrációs csomag végrehajtását kívánnák elérni".



Szijjártó Péter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy az osztrák-magyar határt 55 ponton lehet átlépni a jogszabályoknak megfelelően, ezek közül 19 nagy forgalmú átkelőhely, 36 pedig kisebb forgalmú, és utóbbiak közül 10 esetében léptetett életbe korlátozásokat Ausztria. Miután tárgyaltak a helyzetről, 4 helyen minden korlátozást feloldottak, és 6 útkapcsolat maradt, ahol az osztrák polgármesterek kérésére egyelőre fennmaradtak a korlátozások, de ezekből csak egy jelent aszfaltozott utat, a többi 5 földút, a tárgyalások ezekről a határátkelési pontokról folytatódnak - jegyezte meg.



Szijjártó Péter a nagyberuházásokról szólva rámutatott arra, hogy a világgazdaságban óriási változások zajlanak, a rendkívül modern technológiai megoldások ma már az alapot jelentik, a siker alapvető kritériumait jelentik. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a magyar gazdaságot át tudják léptetni a "következő dimenzióba", hogy ne csak termelési, hanem sokkal inkább kutatás-fejlesztési helyszínként kezeljék Magyarországot a nagy nemzetközi és a magyar vállalatok.



Közölte, "ez így is van", 2018-ban 98 nagyberuházás jött Magyarországra a beruházás-ösztönzési rendszeren keresztül, összesen 1380 milliárd forint értékben. Soha nem érkezett még ennyi és ekkora értékű beruházás Magyarországra - jegyezte meg a tárcavezető.



Közölte, a beruházások 17 ezer új munkahelyet hoztak létre, amelyeken az átlagfizetés 420 ezer forint. Ez 40 százalékkal több a 2017-ben létrehozott munkahelyeknél - mondta Szijjártó Péter, aki rámutatott: ez azt jelenti, hogy egy év leforgása alatt a Magyarországon létrehozott munkahelyeken előállított hozzáadott érték, az ott képviselt technológiai színvonal, a kutatás-fejlesztési tartalom dinamikusan, rendkívül gyorsan növekedett.