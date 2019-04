Szijjártó Péter magyar-amerikai katonai-védelmi megállapodást írt alá Washingtonban

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és John Sullivan amerikai külügyminiszter-helyettes aláírta a Magyarország és az Egyesült Államok katonai együttműködését szabályozó Védelmi együttműködési megállapodást (Defense Cooperation Agreement - DCA) a NATO megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendezett washingtoni külügyminiszteri tanácskozás csütörtöki zárónapján.



Szijjártó Péter az aláírást követően kiemelte: a kétoldalú katonai-védelmi megállapodás megfelelő keret az együttműködés további erősítésére a védelmi ágazatban.



A magyar külügyminiszter szólt arról is, hogy a NATO megalakulása mellett egy másik évfordulót is ünnepelnek, mégpedig Magyarország, Lengyelország és Csehország húsz évvel ezelőtti csatlakozását az észak-atlanti szövetséghez.



Szijjártó Péter a világon valaha is létezett legerősebb és legsikeresebb katonai szövetségnek nevezte a NATO-t. Kiemelte: büszkék arra, hogy ez idő alatt hozzájárulhattak a szövetség sikeréhez olyan megbízható partnerekként, akikre az Egyesült Államok és a NATO is mindig számíthat.



Mint mondta, az Egyesült Államok Magyarország igaz barátja és stratégiai szövetségese. Hangsúlyozta: Magyarország minden tőle telhetőt megtett, hogy hozzájáruljon a terrorizmus elleni küzdelemhez.



Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország azon államok sorába tartozik, amelyek nemcsak beszélnek a terrorizmus elleni küzdelemről, hanem ennek megfelelően cselekednek is. Ezzel összefüggésben emlékeztetett korábbi bejelentésére, miszerint 200 fővel megnövelik a külföldön szolgálatot teljesítő, a terrorizmussal szemben fellépő magyar katonák számát: Budapest 130 új katonát küld Koszovóba, ahol így a magyar kontingens létszáma meghaladja majd az 500-at, illetve 70-nel növelik az Afganisztánban állomásozó kontingens létszámát is, amelynek eredményeként a következő években a létszám a 180 főt is elérheti.



Leszögezte: nincs jobb bizonyítéka Magyarország és az Egyesült Államok szövetségének, mint az, hogy a csapatok bíznak egymásban, támaszkodnak egymásra, és együtt veszélyeztetik életüket a missziókon.



A tárcavezető egyben üdvözölte, hogy napjainkban nem csupán a védelmi és gazdasági együttműködés szerepel napirenden, de a politikai együttműködés is újraindult, köszönhetően az amerikai külügyminiszter magyarországi látogatásának.



David B. Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete közleményben fejezte ki elismerését Szijjártó Péternek és a magyar kormánynak a megállapodás aláírása alkalmából. Közölte: "Ez a megállapodás modernizálja a fegyveres erők jogállásáról szóló korábbi egyezményt, hogy az lépést tartson a védelmi kérdésekkel összefüggő új realitásokkal, és újabb előrelépést jelent azon az úton, amelyre a magyar nép 30 évvel ezelőtt lépett, amikor úgy döntött, hogy véget vet a kommunizmusnak és a szabadságot választja. Várjuk, hogy még szorosabbá tudjuk fűzni biztonsági kapcsolatainkat Magyarországgal, és reméljük, hogy a magyar Országgyűlés minél előbb jóváhagyja az egyezményt".