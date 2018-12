Szijjártó: Spanyolország fontos szövetségese Magyarországnak

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Josep Borrell spanyol külügyminisztert a Parlamentben 2018. december 17-én.

Fotó: MTI

Spanyolország fontos partnere Magyarországnak, hiszen mindkét állam tagja ugyanannak a politikai, illetve védelmi szövetségnek: az Európai Uniónak (EU), valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón, miután hivatalában fogadta Josep Borrellt, Spanyolország külügy-, európai uniós és együttműködési miniszterét. Szijjártó Péter az egyeztetés után azt mondta, Magyarország - amely "történelménél fogva érzékeny az ilyen típusú kérdésekre" - mindig kiállt és ki fog állni Spanyolország területi integritásának ügye mellett.A magyar tárcavezető kiemelte, hogy Spanyolország G20-as állam.Több mint száz magyarországi iskolában tanítanak spanyolul, négy egyetemen zajlik spanyol szakos képzés, és az elmúlt években a két államnak folyamatosan voltak cserediplomatái egymás külügyminisztériumában - közölte.Úgy fogalmazott, hogy történelmi típusú kihívások feszítik az EU-t, és az ezekre adandó válaszok egy részéről azonos, más részéről azonban eltérő módon gondolkodnak a magyarok és a spanyolok. Fontos ugyanakkor, hogy a nézetkülönbségek ne egymás elítéléséhez vezessenek, hanem a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet legyen jellemző - hangoztatta Szijjártó Péter.A bevándorlás ügye lényeges témája volt a tárgyalásnak. A magyar miniszter jelezte, hogy másként ítélik meg a migránsok befogadásának kérdését: Magyarország nem akar befogadni illegális bevándorlókat. Hasonlóan gondolkodnak azonban a külső határok védelmének fontosságáról, amit nemzeti hatáskörnek tekintenek, továbbá a migránsokat kibocsátó államok megsegítéséről: mindketten nagy jelentőséget tulajdonítanak az afrikai fejlesztési programoknak.Megállapodtak abban, hogy megpróbálják egyesíteni törekvéseiket: felajánlva a magyar vízipari, vízgazdálkodási kapacitásokat, és kihasználva, hogy Spanyolország a tiszta víz biztosítása érdekében már amúgy is folytat programokat, közösen járulnak hozzá ahhoz elsősorban Észak-Afrikában, hogy ottani, migránsokat kibocsátó államok megfelelően tudják ellátni a lakosságukat.Hasonlóképpen vélekednek arról is: a szolidaritásnak több formája kell, hogy legyen. Szijjártó Péter jelezte partnerének: Magyarország a szolidaritás egy formájának tekinti, hogy a magyarok több mint egymilliárd eurót költöttek a külső határok védelmére.A spanyol cégek egyre nagyobb szerepet játszanak a magyar gazdaság teljesítményének bővítésében. A spanyol autóipari beszállítók dinamikus magyarországi beruházásai jelentősen segítik Magyarországot, hogy megőrizze vezető autóipari pozícióját Európában. Egyre több spanyol vállalat fektet be a magyar szállodaszektorba - sorolta.A korábbi sikeres együttműködésnek köszönhetően újabb huszonhat spanyol villamos érkezik Budapestre februártól.Spanyolország Magyarország tizennegyedik legfontosabb kereskedelmi partnere, a két állam mintegy 4,5 milliárd eurós kereskedelmi forgalmat bonyolít - közölte a magyar miniszter, hozzátéve: 250 spanyol cég több mint 4500 magyarnak ad munkát.Elkezdtek megjelenni Spanyolországban a magyar befektetések - mondta Szijjártó Péter, kiemelve a földgáz kereskedelmét és a gyógyszerpiacot.Spanyolországból érkezik a tizenegyedik legtöbb turista Magyarországra. Számuk az év első tíz hónapjában 9 százalékkal nőtt, meghaladva a 160 ezret. Ezek az emberek több mint 400 ezer vendégéjszakát töltöttek Magyarországon - közölte Szijjártó Péter.Josep Borrell úgy vélekedett, gyakrabban kellene találkozniuk, legutóbb ugyanis tizenegy éve járt spanyol külügyminiszter Magyarországon.Azt mondta, várja partnerét Spanyolországba, hogy megvitassák, miként tudnák fejleszteni a magyar infrastruktúrát, például a vasúthálózatot. Kína után Spanyolországban van a legtöbb kilométernyi gyorsvasút a világon, és Magyarország is tervez ilyen irányú beruházásokat - jegyezte meg.Kiemelte, hogy a magyarok is komoly érdeklődést mutatnak Spanyolország iránt, és arra bátorította őket, látogassanak el a déli államba, nem csupán a napsütéses éghajlat, de a kulturális hagyományok miatt is. Sok repülőjárat köti össze a két országot - fűzte hozzá Josep Borrell.A spanyol miniszter szerint arra kellene törekedniük, hogy megértsék egymást, megszűnjön a szakadék a Kelet és a Nyugat között.A budapesti tüntetésekről szóló kérdésekre felelve Szijjártó Péter azt mondta, a véleménynyilvánítás szabadsága az egyik legfontosabb demokratikus jog, ugyanakkor az erőszakot és az arra való felhívást a lehető leghatározottabban elítélik. A magyarországi helyzetet bíráló külföldi sajtóvisszhangokat szánalmasaknak, hazugságoknak nevezte.Josep Borrellt Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta.