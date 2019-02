Szijjártó: újraépül a magyar-amerikai kapcsolatok politikai pillére

A demokrata adminisztráció elhanyagolta a közép-európai térséget és a magyar-amerikai kapcsolatokat csupán a védelmi együttműködési pillér tartotta életben - jelentette ki Szijjártó Péter.



Mint elmondta, a Mike Pompeóval folytatott tárgyalások egyik fő témája a két ország közötti védelmi együttműködés volt, amelynek kereteit egy 1997-ben aláírt, mára elavult szerződés rögzíti. Egyetértettek abban, hogy szükséges ennek megújítása.



A dokumentum szövegét, amely a többi között rögzíti az amerikai katonák magyarországi tartózkodásának jogi kereteit, másfél év tárgyalás után a múlt hét végén véglegesítették, ezért az Országgyűlés honvédelmi bizottsága elé kerülhet - fűzte hozzá a miniszter.



Ugyancsak előrehaladott tárgyalások folynak egy amerikai közép-hatótávolságú védelmi rakétarendszer beszerzéséről. Ez hozzájárulna Magyarország biztonságának erősítéséhez - mondta Szijjártó Péter.



Arról is szólt: Ukrajna esetében megértést kért Mike Pompeótól, kinyilvánítva, hogy Magyarország semmilyen geopolitikai játszma oltárán nem hajlandó feláldozni a kárpátaljai magyarság sorsát.



Szijjártó Péter közölte, a tárgyalások során felhívta amerikai partnerének figyelmét arra, hogy Magyarország ukránbarát politikát folytat, hiszen támogatta Ukrajna uniós társulási megállapodását és gázt is szállít Ukrajnába. Eközben az ukrán vezetés magyarellenes vonalat képvisel - jelentette ki.



A tárgyaláson - folytatta - szóba kerültek energetikai kérdések is. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: Magyarország már minden olyan "házi feladatot" teljesített, amely lehetőséget teremt arra, hogy Oroszországtól eltérő forrásból tudjon gázt vásárolni. Vagyis rendelkezésre állnak ennek az infrastrukturális és jogi feltételei.



Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter arra kérte Mike Pompeót, járjon el annak érdekében, hogy az ExxonMobil kezdje meg a romániai gázmezők kitermelését. Ez éves szinten Magyarország részéről 4 milliárd köbméternyi gáz vásárlására nyitna lehetőséget, amely csaknem fele az éves fogyasztásnak.



Ugyancsak van lehetőség gázszállításra a horvátországi LNG-, vagyis cseppfolyósgáz-terminálból. Szijjártó Péter szerint ezzel az a probléma, hogy a horvát féltől 50 százalékkal drágább szállítási díjra vonatkozó ajánlatot kaptak, mintha a jóval távolabb lévő Rotterdamból érkezne a gáz. Ez nyilvánvalóan egy gazdaságilag versenyképtelen ajánlat - mondta a miniszter.