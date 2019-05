Tájékoztató kiadvány készült a haderőfejlesztésről

A haza védelme, a nemzet szolgálata címmel készült tájékoztató kiadvány a honvédelem napja alkalmából - jelentették be hétfőn Budapesten. Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott elmondta, a Miniszterelnöki Kabinetiroda által, a Honvédelmi Minisztérium közreműködésével készült tájékoztató tartalmazza milyen eredményeket értek el az elmúlt években a honvédség fejlesztésében, s mi várható a közeljövőben. Bemutatja a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programot, szól az életpályamodellről, a hazai fegyvergyártásról, a katonák határvédelemben betöltött szerepéről, s az önkéntes tartalékosokról is. Utóbbi kapcsán emlékeztetett, hogy míg 2010-ben 17 tartalékos volt, 2018-ra 8300-ra emelkedett számuk.A tájékoztató kiadványt, amelyet elsőként a múlt hétvégi budaörsi haditechnikai bemutatón mutattak be, országszerte minden honvédelemhez kapcsolódó rendezvényen osztogatják majd. Ezen felül megkapja a honvédség teljes állománya, a nyugdíjas katonák, továbbá újságokba is befűzik majd."Épül a magyar haderő, egy modern, ütőképes honvédség lesz Magyarországon" - fogalmazott Nyitrai Zsolt. Kiemelte: a haza védelme, a biztonság az egyik legfontosabb szolgálat.Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: elhatározták, hogy a régió legmodernebb, legütőképesebb hadseregét alkotják meg. Ehhez a legmodernebb eszközökkel szerelik fel a magyar katonákat.Emlékeztetett, a honvédség idén rekord, 513 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodhat, melyből 150 milliárd forintot fejlesztésre fordítanak.Azért is van szükség a tájékoztatásra, mert - mint a füzet is tartalmazza - 2002 és 2010 között az egész Magyar Honvédséget "lenullázták": gyakorlatilag megfelezték a honvédség létszámát, bezárták a honvéd középiskolákat és laktanyákat, minden katonai képességet veszteség érte - sorolta az államtitkár.Hozzátette, a hétvégi budaörsi haditechnikai bemutatón - melyen 70 ezren vettek részt - már mindenki láthatta hol tart a honvédség a haderőfejlesztésben, s hogy kik is alkotják a Magyar Honvédséget, kik szolgálják a hazát.A kiadvány elérhető aoldalon.