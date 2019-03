Távcsöves puskával lőtte mellkason szomszédját

Emberölési kísérlet és lőfegyverrel visszaélés miatt vádat emeltek egy dunakömlődi férfi ellen, aki tavaly távcsöves puskával mellkason lőtte szomszédját - tájékoztatta a Tolna Megyei Főügyészség szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint tavaly június 23-án a 36 éves sértett a barátjával a vádlott szüleinek háza melletti épület felújításán dolgozott.



A 41 éves vádlott ittas állapotban többször zavarta a munkát végzőket, majd egy illegálisan tartott távcsöves kispuskával a szintén közeli saját udvarából mellkason lőtte a sértettet. A lövés a férfit a szegycsontja mellett találta el, több szervét roncsolta, emiatt közvetlen életveszélyes állapotba került. A sérültet mentőhelikopter vitte a budapesti Honvédkórházba, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta.



A vádlott illegálisan - négy vadászengedéllyel tartott fegyvere mellé - szerezte be a kispuskát és 1300 lőszert, amelyeket a háza tetőterében, egy falvájatban rejtett el.



A főügyészség arra is kitért, hogy a vádlott szenvedélyesen gyűjtötte a hadi ereklyéket, tiltott módon hozzájutott egy robbanóanyaggal felszerelt páncéltörő lövedékhez is.



Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Törvényszéknél, és indítványozta a férfi letartóztatásának fenntartását.