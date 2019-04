Több mint kétezer fiatal vehet részt idén honvédelmi táborokban

A június közepétől tematikusan megszervezett, többségében ötnapos táborokban például lovas, túlélő és önvédelmi foglalkozásokat kínálnak, valamint a légierő munkájával és a hagyományőrzéssel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Nemcsak az általuk választott témakörökbe nyerhetnek betekintést, hanem például testnevelési, tereptani képességeket és ismereteket is elsajátíthatnak, amelyeket a mindennapi életükben is hasznosíthatnak.A turnusokban részt vevő 12-18 éves fiatalok a Magyar Honvédség alakulatainál ismerkedhetnek meg a haditechnikával, a Magyar Honvédségnél rendszeresített fegyverekkel, légi járművekkel - írta a HM, hozzátéve: a bentlakásos táborokat mindenhol tapasztalt katonák vezetik.A programsorozatnak az is célja, hogy felhívják a pályaválasztás előtt állók figyelmét "az életpályamodellel biztosított katonai hivatás lehetőségeire" - olvasható a közleményben.További információk a táborok regisztrációs felületén, a https://honvedelmitabor.hu/ oldalon találhatók.