Továbbra is életveszélyes állapotban van a káptalanfai lövöldözésben megsérült kislány - tájékoztatta Tamás László János, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgatója hétfőn az MTI-t.A Veszprém megyei településen egy 57 éves bécsi férfi múlt csütörtökön a tőle Káptalanfára hazaköltözött élettársa szüleinek otthonánál előbb szóváltásba keveredett a lakókkal, majd tüzet okozott és rálőtt a családtagokra A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság akkori közlése szerint a támadásban egy 52 éves férfi - az élettárs édesapja - a helyszínen meghalt.Az élettársat és hároméves húgát életveszélyes, míg édesanyjukat súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A mentők a helyszínen egy másik, hatéves kislányt is elláttak. Az elkövető a támadás után önmagával is végzett.A hároméves kisgyereket - miután állapotát Veszprémben stabilizálták - életveszélyes koponyasérüléssel szállították át a győri kórházba, ahol koponyacsonttörés, agyzúzódás és koponyaűri vérzés miatt operálták.A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházba vitt 22 éves nőt, az elkövető élettársát továbbra is intenzív osztályon ápolják, de állapota már nem életveszélyes - közölte Káldy Zoltán orvosigazgató.A lövöldözésben súlyosan sérült 40 éves édesanyjukat előbb a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban műtötték meg, ahonnan arc- és állcsont sebészeti műtétre Budapestre vitték - tájékoztatott Dávid Gyula, a veszprémi kórház főigazgatója.A Veszprém megyei hírportál (veol.hu) információi szerint a nő a hétvégén saját felelősségre elhagyhatta a kórházat, és visszatért a rokonokhoz Káptalanfára.Az ügyben a rendőrség több ember, részben 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlet gyanúja miatt indított eljárást - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu honlapon.