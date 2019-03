Újabb részletek derültek ki a 6 éves kislány meggyilkolásával kapcsolatban

A témával kapcsolatban ITT olvashat további részleteket.

A fér­fi a gyilkosság előtt három nappal konfliktusba került nagybátyjával, azaz Loretta apjával, aki ezért megverte. A szomszédok szerint Dani már korábban is megkörnyékezte a kislányt, emiatt robbant ki a csetepaté. A kis Loretta holttestét pénteken 18.45-kor találták meg a rendőrök, a férfit 20 óra körül állították elő. Dániel előtte öngyilkosságot kísérelt meg az utcán, megvágta a csuklóit és saját nyakát – tudta meg a Bors – Ekkor esett le, hogy biztos ő lesz a gyilkos. Elkezdtem kiabálni, hogy fogják el, ő volt az, ekkor figyeltek fel rá a rendőrök, és el is vitték – mondta a Borsnak az egyik szomszéd, aki szerint a férfi pszichiátriai kezelés alatt áll, gyógyszereket szed és drogozik.– Valami vegyszert szívott, úgy tudom, ZEN-nek hívják, belesodorják a cigarettába. Úgy nézett ki tőle, mint egy zombi, és agresszívan viselkedett – tette hozzá a férfi, aki szerint a gyilkosságkor is be volt drogozva.A Tények információi szerint, a kislány unokatestvére, a 19 éves Dániel egy vascsővel végzett a kis Lorettával.