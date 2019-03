Újabb részletek derültek ki az M5-ös autópályán történt lövöldözésről - Videó

Letartóztatták azt a férfit, aki az M5-ös autópályán, Gyál térségében menet közben rálőtt egy kisteherautóra - közölte a Budapest Környéki Törvényszék Sajtóosztály szerda délután az MTI-vel.



A közlemény szerint a gyanúsított, egy áporkai férfi március 24-én a késő esti órákban az M5-ös autópályán Gyál térségében a belső sávban haladt személygépkocsijával Budapest felé. Előtte egy kistehergépkocsi haladt. A gyanúsított a sértett mögé ért, többször felvillantotta reflektorát, hogy a jelzéssel rábírja, hogy a külső forgalmi sávon közlekedjen. Amikor szabaddá vált a külső sáv, a sértett ki is húzódott oda. A gyanúsított ezután a sértett autója felé rántotta a kormányt, majd megelőzte őt, a külső sávba áttérve pedig indokolatlanul lelassított előtte.



A konfliktus folytatódott, a gyanúsított egy házilag - elemlámpából - kialakított úgynevezett tollpisztolyból egyszer rálőtt a sértett járműjére. A lövedék a kisteherautó hátsó ajtajába csapódott.



Mint kiderült, a gyanúsított vezetői engedélye 2014. augusztus 18-án lejárt, továbbá az általa vezetett gépjármű nem rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással.



A dabasi nyomozók azonosították az elkövetőt, akinek az áporkai házában később lőfegyvert, lőszert és riasztópisztolyt is találtak.



A tollpisztoly lőfegyvernek minősül, amelynek tartásához a gyanúsítottnak nem volt engedélye, ahogy a lőszerek tartásához sem.



Bár a gyanúsított büntetlen előéletű, de a bűnügyi nyilvántartás adatai alapján már kétszer is állt bíróság előtt, utóbb lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt.



A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett - írták.



