Ujhelyi megpróbálta megzavarni Deutsch Tamás sajtótájékoztatóját, de még ez sem sikerült

A szocialisták európai listavezetéséről lecsúszó politikus Deutsch Tamás sajtótájékoztatóját akarta megzavarni, de ebben megakadályozta a kapucsengő –A fideszes politikus később azt mondta – utalva arra, hogy Ujhelyi korábban sikertelenül próbálkozott, hogy Fidesz-tag legyen –, hogy ha be akar lépni a Fideszbe, azt nem a székházban és nem vasárnap kell megtenni."Egy sajátos akcióra készülök, kíváncsi vagyok, milyen lesz a fogadtatása. Deutsch Tamás EP-képivselő meghirdetett egy sajtótájékoztatót, én meg úgy döntöttem, hogy akkor besétálok, és beülök. Felteszek neki kérdéseket. Kíváncsi vagyok, hogyan reagál" – Ujhelyi István ezzel a "sajátos" performansszal készült, derült ki Facebook-oldaláról. Az akció – mint oly sok ellenzéki ügyeskedés – nem sikerült, ugyanis az eseményre előzetesen regisztrálni kellett volna. A szocialista politikus ezt nem tette meg, így nem volt lehetősége kötözködni.Deutsch Tamás az Ujhelyi- és balhémentes sajtótájékoztatóján, hogy Brüsszel bevándorláspárti terveinek sok köze van Soros Györgyhöz. A Fidesz EP-képviselője a magyar kormány és a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság közötti vitára utalva közölte, Soros György egy kiterjedt személyi hálózatot működtet a brüsszeli testületben, hogy a terveit megvalósítsa, és azokból előterjesztések, döntések, rendeletek legyenek. Meglátása szerint ennek része, hogy az amerikai milliárdos "megrendelte, hogy ne kerítések határozzák meg az Európai Unió külső határainak védelmét, hanem a nemzetállamok határvédelmi képességeit gyengítő közös uniós határvédelmi rendszer jöjjön létre".Deutsch később azt is megjegyezte, ha Ujhelyi be akar lépni a Fideszbe, akkor azt nem a székházban és nem vasárnap kellett volna megtennie. Arra utalt, hogy a kilencvenes években még a Fideszbe jelentkezett, azonban nem vették fel, így került a szocialistákhoz.