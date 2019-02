Üzemzavar volt a felvi.hu-n - Két nappal tovább lehet jelentkezni a felsőfokú képzésekre

Vasárnap éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre - mondta az Oktatási Hivatal (OH) főosztályvezetője csütörtökön az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című közös műsorblokkjában.



Vanó Renáta hozzátette: az eredeti, pénteki jelentkezési határidőt üzemzavar miatt tolták ki két nappal, ahogy azt a jogszabály is előírja.



Elmondta, a jelentkezéseket csak elektronikus úton lehet benyújtani a www.felvi.hu oldalon. A vasárnapi jelentkezési határidő lejárta után február 22-ig kell hitelesíteni a jelentkezést, ami történhet elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül, vagy a szükséges nyomtatványok postázásával.



Egy diák legfeljebb hat felsőoktatási intézménybe jelentkezhet, érdemes minél több lehetőséget megjelölni - hangsúlyozta Vanó Renáta. Aki a díjmentesen megjelölhető 3 jelentkezési helynél többet (de legfeljebb 6-ot) jelöl meg, az a jelentkezésenként 2000 Ft-os kiegészítő díjat szintén február 17-én éjfélig fizetheti be.