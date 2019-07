Vádat emeltek a férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2013-ban megölte a soroksári futónőt

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a soroksári futónő meggyilkolásával gyanúsított férfi ellen - közölte a főügyészség vezetője szerdán az MTI-vel.



Ibolya Tibor az MTI-nek küldött közleményében azt írta, a vádirat szerint a 40 éves férfi 2013. szeptember 25-én, az esti órákban, napnyugta után a XXIII. kerületi Szigetdűlő középső útján, a kerékpárúton rátámadt az arra futó nőre. A gyanúsított a nőt a kerékpárúton és egy közeli bokros területen - szexuálisan is - bántalmazta, majd megölte. A férfi ezután elvette a nő mobiltelefonját és távozott.



A Fővárosi Főügyészség aljas célból elkövetett emberölés, szexuális erőszak s kifosztás miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A törvény a bűncselekményeket - a halmazati szabályokra figyelemmel - tíz évtől huszonöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel rendeli büntetni - jegyezte meg a főügyész.



Ibolya Tibor közölte azt is, a bűncselekmény elkövetésével vádolt férfi jelenleg letartóztatásban van.