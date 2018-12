Vérfürdő Csepelen: Lemészárolta az édesanyját a bekattant író

Kép: BorsOnline

Döbbenten figyelték a környékbeliek az egymás után érkező rendőrautókat Csepel egyik nyugodt, luxusházakkal tarkított környékén. - írja a BorsOnline Az egyik kertes ikerházban ugyanis borzasztó tragédia történt az éjjel: az ott lakó 29 éves férfi nekitámadt az anyjának, valóságos vérfürdőt rendezett, átvágta szerencsétlen asszony torkát. A nő szinte azonnal meghalt. A szomszédok nyugodt embereknek ismerték anyát és fiát, Ildikó mindenkivel kedves volt. Azonban a fiatal férfitől többen is tartottak.– Látszott rajta, hogy valami mentális gondja lehet, mondták is, hogy gyógyszeres kezelés alatt áll – mondta a Borsnak az egyik szomszéd. – Többször is voltak náluk a rendőrök, az anya hívta ki őket a fiú miatt. A srác akkor is csak állt, szinte katatón állapotban, lehajtott fejjel várta, hogy elvigyék az egyenruhások. Csepel.infó szerint annak is köze lehetett a tragédiához, hogy a patikából már egy hete nem lehetett a férfinak felírt gyógyszerhez jutni, lehetséges, hogy nem kapta meg az adagját. A fiatalt többen is látták, főleg esténként, ugyanis a helyiek úgy tudják, hogy író volt, és éjszakánként alkotott, ekkor élt leginkább. Ekkor történhetett a gyilkosság is, egy névtelenségét kérő szomszéd szerint alig lehetett hallani valamit.– Egy furcsa dobogásra lettünk figyelmesek, semmi mást, egy árva hangos szó vagy sikoly sem hallatszott. Aztán néma csend. Kimentünk, megnéztük, mi történhetett, de akkor sem hallottunk semmit, csak reggel tudtuk meg ezt a borzalmat – mondta a szomszéd.A férfi vélhetően olyan gyorsan végzett Ildikóval, hogy annak már ideje sem maradt segélykérésre. Fia ezután pedig valószínűleg édesanyja holtteste mellett ülhetett órákig, ugyanolyan borzongató nyugalomban, mint ahogyan korábban a zsarukat várta. Végül a helyszínen kapták el a rendőrök. A zsaruk még keresőkutyákat is bevetettek a helyszín felderítésére, de nagyon hamar, alig tíz perc alatt végeztek.