Vigyázzanak a keleti konyha szerelmesei: visszahívtak egy chili olajat és egy gyömbérrel is baj van

Kép forrása: Nébih

Lágyítószer oldódott ki egy üveges chiliolaj fedeléből; bár a termék rövid távú fogyasztása nem okoz kockázatot, aki vásárolt a termékből, ne fogyassza el - kéri a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Nébih honlapján közzétett tájékoztató szerint a280 grammos kiszerelésű, 2019. december 25-i minőségmegőrzési idejű, üveges kiszerelésű,(Chicken Flavour Chili Oil with Tofu) nevű termékről van szó.A hivatal az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén (RASFF) keresztül értesült arról, hogy a holland hatóság határérték feletti lágyítószert, úgynevezett epoxidált szójaolajat (ESBO) mutatott ki a termékben, amely Hollandián keresztül több mint 15 uniós országba, köztük Magyarországra is eljutott.Az epoxidált szójaolaj (ESBO) olyan lágyítószer, amely a termék fedelének tökéletes lezárásához használt műanyag tömítőanyagból oldódhat ki, és ezzel belekerülhet az élelmiszerbe.Az alapanyag Németországon keresztül került az Unió piacára, majd több feldolgozón és elosztón keresztül Spanyolországból szállítottak belőle hazánkba is. Az esetről a Nébih a RASFF-on keresztül, Írország bejelentése alapján értesült. Nébih honlapján közzétett tájékoztató szerint ez esetben a60 grammos kiszerelésű, L1808173 tételszámú Őrölt gyömbér (Ground Ginger, Stødt Ingefær) nevű termékről van szó.A Nébih kéri, hogy aki vásárolt a termékből, ne fogyassza el azt!