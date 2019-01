Visszahívásos csalást leplezett le a Telenor

Visszahívásos csalássorozatott leplezett le a Telenor, az elkövetők nem tudtak nagy kárt okozni - közölte a távközlési szolgáltató kedden az MTI-vel.



A gyors hálózati beavatkozáson túl az előfizetők tudatosságának is köszönhető, hogy csak néhány százaléknyi próbálkozás járt sikerrel, ráadásul többnyire azok is csak rövid ideig tartottak - írta a Telenor Magyarország. A 31 országra kiterjedő csalássorozat telefonszámainak visszahívhatóságát letiltották.



A közlemény szerint az úgynevezett Wangiri-típusú csaláshullám során az elkövetők távoli országokból indítottak véletlenszerű, szolgáltatóktól független hívásokat. Bevételük akkor keletkezett, ha a visszahívás nemzetközi hálózatot igényelt, a pénzt ugyanis az emelt díjas hívások után gyűjthették be. Egyes esetekben a bevételüket azzal próbálták növelni, hogy automata fogadással vagy a vonal megszakadását jelző hang bejátszásával nyújtották meg a hívást.



A Telenor azt javasolja az előfizetőknek, hogy ismeretlen külföldi számot ne hívjanak vissza, szükség esetén inkább szöveges üzenetet küldjenek a hívónak.