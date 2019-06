Viszlát, Iván - ezen a napon hagyta el az országot az utolsó orosz katona

1457 szerelvény, 35 ezer kocsi

Térkép forrása: Wikipédia

1988 végén a Déli Hadseregcsoport mintegy 100 helyőrségben, körülbelül 6000 ingatlanban állomásozott. A két harckocsizó hadosztály parancsnoksága Esztergomban és Szentkirályszabadján (Veszprém mellett) volt, a két gépesített lövészhadosztályé pedig Székesfehérváron és Kecskeméten. A harcászati rakétaosztály Baj körzetében, a hadműveleti-harcászati rakétadandár Dombóvár térségében helyezkedett el. A szovjet katonai repülőterek az ország középső részén, a helikopteregységek repülőtere Kalocsán, a nagyobb gépek fel- és leszállására alkalmas bázisrepülőtér pedig Mezőkövesden volt.

47 évig tartó megszállás után Viktor Silov altábornagy volt az utolsó szovjet katona, aki a megszálló Vörös Hadsereg tagjaként Záhonynál elhagyta Magyarország területét, 1991 június 19-én. Ennek emlékére az Országgyűlés a 2001. évi XVII. törvényben nemzeti emléknappá nyilvánította június 19. napját - írja a Wikipédia . Hozzá kell tenni: a két állam közötti egyezmény értelmében Magyarország szuverenitása csak június 30-val állt helyre. A kivonulásról szóló egyezményt 1990 márciusában írták alá, rá két napra távozott is a Veszprém megyei Hajmáskéren állomásozó szovjet harckocsizó alakulat. Őket követték a többiek.Összesen 100 380 szovjet állampolgár hagyta el Magyarországot, köztük 49 700 (más forrás szerint 44 668) katona, a többi családtag, illetve polgári alkalmazott. A szovjetek 1547 vasúti szerelvénnyel távoztak az országból június 19-éig – ebből csapatvonat 663, anyagvonat 560, konténervonat 217, személyvonat a családtagoknak 133 –, közúton 48 oszloppal vonultak ki. 309 364 tonna eszközt, árut vittek ki, a harci eszközökön kívül. Egy részét ezen anyagoknak értékesítették, a magyar kormány kötelezettséget vállalt, hogy mintegy 260 vonatnyi árut, főleg hajtó- és üzemanyagokat, a hadsereg részére szükséges technikai eszközöket megvásárol, illetve az eladásában közreműködik.

Körülbelül 35 ezer vasúti kocsira volt szükség a szovjet haditechnikai eszközök és katonák szállítására. A Wikipédia összefoglalója szerint 27 146 különféle gép- és harcjárművet kellett kivonni, közte 860 db harckocsit (T–72, T–64B), 600 db önjáró löveget, mintegy 1500 gyalogsági páncélozott harcjárművet, 196 db önjáró harcászati-hadműveleti rakétarendszert (Luna–M, 8K14). Ezen felül 230 ezer tonna lőszert és 100 ezer tonna üzemanyagot, valamint további 230 ezer tonnányi egyéb anyagot vitt magával a Déli Hadseregcsoport, beleértve a lebontott laktanyák épületelemeit. A tököli repülőtérről április 19-én repültek el a 36. szovjet légi hadsereg itt állomásozó 201. független repülőszázadának repülőgépei.

Annus Antal és Viktor Silov. Forrás: magyarhirlap.hu

Decemberben lett parancsnok, júniusban távozott

Az utolsó, 55 vagonból álló vonat az egyezmény szerinti határidő előtt két héttel, 1991. június 16-án 23.40-kor Mándokról indulva hagyta el Magyarországot a záhony–csapi vasúti határátkelőn. A záhonyi közúti Tisza-hídon távozott az utolsó katona, Viktor Silov altábornagy, a Déli Hadseregcsoport parancsnoka június 19-én 15.01-kor civilben, diplomata útlevéllel, fekete Volgáján. E tisztséget egyébként 1990. decemberében kapta meg. A szovjet csapatok Magyarországról történt kivonása után a Moldovában állomásozó békefenntartó erők parancsnoka volt. A Dnyeszter-melléki harcokban lábsérülést szenvedett és két napra fogságba is került. 1992-ben, 52 évesen vonult nyugállományba, és a kárpátaljai Felsődomonyán telepedett le. Fiából is hivatásos katona lett.

A dorozsmai vasútállomásról gördült ki az oroszok vonata 1991. február 13-án. Fotó: Gyenes Kálmán

Szegedről már februárban elmentek

A kár töredékét ismerték el az oroszok

Orosz kiskatona. Forrás: Kisalföld.hu

Amíg volt személyzet, nem loptak a kiskatonák

A szovjet érdekszféra országai közül egyedül Bulgáriában nem állomásoztak katonák, valamint Csehszlovákiában az 1968. augusztusi eseményekig. Ha a bevonulás utáni tömeges nemi erőszakhullám abba is maradt, szovjet katonák az elszeparáltság ellenére követtek el köztörvényes, illetve politikai bűncselekményeket országszerte – amennyiben a szökésük ennek tulajdonítható. Volt időszak, amikor a magyar politikai vezetésnek kellett szóvá tenni, fogják vissza a katonáikat. A bakonyi gyakorlóterep környékén többször okoztak halálos balesetet, előfordult, hogy egy kocsmai verekedést követően a katona harckocsival hajtott vissza az épületbe.

A 80-as években Szegeden is megszaporodott a szovjet katonák által elkövetett bűncselekmények száma, külön katonai ügyész, Lele András foglalkozott ezekkel az ügyekkel. Az akkori jelentések alapján a hivatásos állomány szívesen üzletelt benzinnel, szénnel, színes tévével, egyenruhával és csizmával. A sorkatonák jellemző bűncselekményének a lopás számított. A kiskatonák lopták az italt - így kezdődött az a történet is, miért lett annak idején non-stop a Fehértói Halászcsárda. A teljes sztorit itt olvashatják el.

Az egykori szegedi laktanyát 1991. február 13-án hagyták el az orosz katonák, a dorozsmai vasútállomáson vonatra szálltak -. A szegedi laktanya utolsó ezredparancsnoka, Tyityerjatnyikov is integetett a szerelvényről, írtuk: nem sokkal később Szatymaznál leszállt a vonatról, hogy autó visszaszállítsák Szegedre, az ünnepséget követő búcsú bankettre. Lapunk akkori tudósításából kiderült: a festék még száradt a falakon és a rovarirtás is eredményesnek bizonyult. Élő csótányt nem is igen láttak az ünnepségre összehívott újságírók, döglöttet viszont százával.A szovjet katonák bázisán, az öthalmi laktanyábanNéhány tiszt az egykori Tolbuhin sugárúton, a mostani Kálvária sugárúton, a mai földhivatal helyén rendezkedett be. A tisztek és a parancsnokok átlagosan öt évig maradtak Magyarországon, a körülbelül kétezer fős sorállományhoz tartozó katonák két évig szolgáltak itt, utóbbiak eléggé mostoha körülmények között.Az utolsó, 1992. augusztusi számvetés szerint 60,2 milliárd forintnyi környezeti kárt okoztak az itt tartózkodó szovjet csapatok a magyar államnak, az oroszok ennek 10 százalékát sem ismerik el - nyilatkozta korábbi cikkünkben dr. Horváth Miklós hadtörténész. Részleteiben: talajkár 16,8, vízkár 6,4, hulladékkár 6,2, építési törmelék 4,9, tájkár 8, élővilágot ért kár 8,7, egyéb kár (például mezőgazdasági), bírságok: 9,2 milliárd forint. Kártérítések balesetekért, megnyomorodott magyar állampolgárok miatt: 1 milliárd forint (ezeket a tételeket igyekeztek lealkudni). Bontás, rekultiváció 2, 9, műemlékekben okozott kár: 0,7, egyéb károk: 1,9 milliárd forint.A szovjetek kezdetben több mint 50 milliárd forintban határozták meg a csaknem 60 helyőrségben, katonavárosban szovjet pénzeszközökből felépített és itt hagyott épületek, beruházások értékét, amit ők szovjet tulajdonnak tekintettek. A magyar fél követelésének egy részét a körülbelül 2000 bérbe vett épület felújításának, karbantartásának elmaradásából származó mintegy 29-30 milliárd forintos kár tette ki, és ahogy írtuk, a környezetben, műemlékekben esett kár is jelentős volt. Végül 1992. november 11-én Borisz Jelcin budapesti látogatásán nullszaldós megállapodást írtak alá.