Vonatozzon a tengerpartra! Már lehet foglalni jegyet a júniusban induló éjszakai járatokra

Fotó: MÁV-START

Az Adria expresszvonattal közvetlenül Splitbe lehet utazni, átszállási lehetőséggel Zadar és Šibenik felé;

az Istria expresszvonattal pedig közvetlenül Fiumébe (Rijekába), Abbáziába (Opatijába) vagy Koperbe, átszállási lehetőséggel Pula és Trieszt felé lehet könnyen eljutni.

Fotó: MÁV-START

A vonaton töltött, átaludt éjszaka után, reggel kipihenten érkezhet meg négy tengerparti üdülőhely valamelyikére, átszállás nélkül, aki az Adria vagy az Istria expresszvonatot választja. Az ülő-, fekvőhelyes és hálókocsikkal minden nap közlekedő járatokra mindkét irányban, a teljes közlekedési időszakra már most lehetséges a helyfoglalás. A vonatok állomásairól további kedvelt nyaralóhelyek érhetőek el átszállással.A Budapestről az Adriára naponta induló, oda és vissza is éjszaka közlekedő két SEA←YOU vonat a piacon egyedülálló szolgáltatás: utazás és egyszerű szállás is egyben:ahol akár azonnal kompra lehet szállni a környező szigetek felé. A felnőtt menetjegy ára az oda-vissza útra 79,50 euró. A vonaton lehet kerékpárt szállítani.A másik összeköttetés aA felnőtteknek szóló jegy ára a tengerpartig, oda-vissza 49 euró, a gyermekek (életkortól függően) díjmentesen vagy féláron utazhatnak. A biciklit sem kell otthon hagyni, a szlovén adriai partszakaszra is lehetséges kerékpárszállítás.Ezek a vonatok minden korosztálynak felejthetetlen utazási élményt kínálnak. Mindkét vonaton hatszemélyes ülőhelyes fülkék vagy többféle fekhely közül választhatnak az utasok. Pároknak kétszemélyes, saját mosdóval ellátott hálófülkés elhelyezést; fiataloknak és családoknak 4-6 ágyas fekvőhelyes fülkéket kínál a MÁV-START – a tengerparti szálláshely árak töredékéért.A SEA←YOU Adria és Istria vonatokról a részletes információk a MÁV-csoport weboldalán, a nemzetközi utazások menüpontban olvashatók.