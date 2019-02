Vörösiszapper - Ítélet Győrben: fogházba megy a Mal két vezetője - online tudósítás, fotók

17.15 - Véget ért a per



Az ügyész ét kivétellel minden vádlott esetében fellebbezett, több indokot is felhozva.



A vádlottak egyeztettek a védőikkel arról, fellebbeznek-e, eszerint:

I. rendű: Fellebbez, felmentését éri. II. rendű: Fellebbez, felmentését éri. III: rendű: Fellebbez, felmentését éri.

IV. rendű: Fellebbez, felmentését éri. V. rendű: Fellebbez, felmentését éri. VI. rendű: Fellebbez, felmentését éri. VII. rendű: Fellebbez, felmentését éri. VIII. rendű: Fellebbez, felmentését éri. IX. rendű: Tudomásul veszi. X. rendű: Tudomásul veszi. XI. rendű: Tudomásul veszi. XII. rendű: Tudomásul veszi. XIII. rendű: Fellebbez, felmentését éri. XIV: rendű: Fellebbezett, felmentését éri.



(A vádlottakat, munkakörüket tudósításunk elején, az ítélethirdetéskor írtuk, lejjebb görgetve találják.) XV. rendű: Tudomásul veszi.(A vádlottakat, munkakörüket tudósításunk elején, az ítélethirdetéskor írtuk, lejjebb görgetve találják.) 17.00 - A kiszabott büntetések nem az elvesztett emberéletek árai. Mert az nem beárazható

Az ügyész ét kivétellel minden vádlott esetében fellebbezett, több indokot is felhozva.A vádlottak egyeztettek a védőikkel arról, fellebbeznek-e, eszerint:A kiszabott büntetések nem az elvesztett emberéletek árai. Mert az nem beárazható A negyedik óra végén ér oda a bíró, hogy a vádlottaknál a büntetés mérté ét magyarázza, s az arra alapot nyújtó szabálysértéseket tisztázza még egyszer. A tizenöt vádlottból tehát tízet mondott ki bűnösnek, s özülü ketten vonulnak fogházba. A büntetési tétel - halmazat esetében 2-12 év volt a fővádlottaknál. Enyhítő örülmény mindegyiküknél volt, több is.

Nyolc halott, több mint étszáz sérült, tízmilliárdos ár. Ez az érem másik oldala.

Nyilvánvalóan egyetlen vádlott sem gondolt arra, hogy mulasztásaikkal Magyarország egyik legnagyobb ipari katasztrófáját idézik elő. Ahogy a visszapillantó tü örbe néző sofőr sem gondol arra, hogy elé lép egy gyalogos - szemlélteti a helyzetet a bíró.

Fontos volt a vádlottak számára ez a per, hisz majd mindegyik tárgyalási napon részt vettek. Ez olyan szubjektív enyhítő örülmény, ami mellett nem lehetett elmenni - teszi még hozzá.

Tény: ét kivétellel a törvényi minimum alá ment a bíró. A felfüggesztett fogházat kapó vádlottak nem veszítik el az erkölcsi bizonyítványukat sem, ez ésőbbi munkavállalásuk (és egyebek) miatt is fontos.

A bíró hangsúlyozza a legvégén: A kiszabott büntetések nem az elvesztett emberek árai. Mert az nem beárazható. A vádlottak egyeztetnek még a védőikkel arról, fellebbeznek-e. S az ügyész is bejelenti, hogy elfogadja-e az első fokú ítéletet. Ennyi van még hátra. Fontos volt a vádlottak számára ez a per, hisz majd mindegyik tárgyalási napon részt vettek. Ez olyan szubjektív enyhítő örülmény, ami mellett nem lehetett elmenni - teszi még hozzá.



16.30 - A bíró mindent nagyon alaposan elemez

Az ítélethirdetés negyedik órájában bátran kijelenthetjü : a megismételt eljárásban a bíró mindent nagyon alaposan elemez - már a szóbeli ítélethirdetéskor is. Személyről személyre, vádlottról vádlottra halad, a tanúvallomásokból pontosan és részletesen idéz, így mindenki tudja - ha bírja még övetni a monstre tárgyalást -, hogy kinek miben van felelőssége, milyen jogszabályt szegett meg, miben mulasztott. Elég csak példának az időfaktornál említett telefonhívásokat felidézni, ami a bírónak elképesztő alapossággal megy. Ki hívott kit, hol tartózkodott az illető, mit csinált ekkor, mit mondott, hány másodperc telt el...? A tragédia a tárgyalás utolsó etapjában éled meg előttü a maga valójában. Már nem a ph-értékek, a vízmennyiség, a zagy és a lúg repked a teremben, hanem az emberi pánik, a rettegés és a bizonytalanság, hogy mit csináljak, mit történik, valami nagyon nagy baj van... Mert ez volt akkor: 2010. -én.

16.20 - Ha időben értesítik az illetékeseket, kisebbek a övetkezmények



A vádlottak egy ré nemcsak az előbb említett mulasztást övette el, hanem a saját szabályzatukban rögzített előírást is, ami pedig kikötötte, hogy ilyen esetben kinek kit kell értesítenie, kinek mi a feladata.

Az időtényező szintén fontos érdés. Mit kellett volna tenniü a felelősöknek, amikor megtudtá , hogy nagy baj van, emberek vannak veszélyben? Indokolt volt, hogy kimennek a helyszínre, ahelyett, hogy azonnal telefonáltak volna? Nem.

Ha a pedellus szól az igazgatónak, hogy ég az iskola, a gyerekeket ki kell menteni az épületből, akkor az a helyes, ha az igazgató nem a tűzoltókat hívja először, hanem visszahívja a gondnokot, hogy megbeszéljé egymással, mekkora a tűz? Nem hiszem - újabb példát hoz a bíró, hogy miért nem tudja elfogadni a vádlottak érvelését, hogy ő mindent megtettek azzal, hogy elindultak a helyszínre.

A árelhárítást nem akadályoztá a vádlottak - ez nem állapítható meg. De ha időben értesítik az illetékeseket, kevesebb a személyi sérülés, kisebbek a övetkezmények. Tény: Kolontárt már elhagyta az ár, amikor először szembesülnek azzal az érintettek, hogy Devecser is bajba kerül.

16.00 - A vádlottak a kellő gondosságot mulasztottá el



A diszpécserek feladata volt a szivattyú folyamatos felügyelete. Ha ezt megteszik - naponta többször, illetve napi rendszerességgel -, akkor látjá már reggel, hogy baj van.

A vádlottak nem azért felelősek, mert a gát kiszakadt, illetve láthattá volna, hogy kiszakadhat, hanem a kellő gondosságot mulasztottá el.

Védőgát? Senki nem érte, ez a világon sehol sem gyakorlat. Ez tény.

Utólag mindig okos az ember? - vetődik fel joggal a érdés. Mert ez alapján minden gát mellé éne még egy gát. Itt ugyanakkor volt kiépített riasztórendszer. Más érdés, hogy most nem mű ödött. Mindent nem lehet előre látni: a jáki templomra sem szerelt senki villámhárítót.

A jogi minősítések ebben az ügyben:

özveszély okozás. özveszély előidézése: megszegtek szabályokat, ezeket nem tartottá be, ezzel idézté elő a veszélyhelyzetet.

Felismerhetté volna a veszélyt, valaki jelezte, hogy túl sok víz van a tartályokban, de nem tettek semmit. Több foglalkozási szabályt is megszegtek (ezeket még sorolja a bíró). Mulasztottak. Ha ez nincs, nem szakad be a gát, vagy nem úgy szakad be a gát.

Gondatlan vagy szándékos magatartás volt ez? Tudatos és hanyagság is előfordult itt. A vádlottak kiváló szaktudással rendelkeznek pedig. Tisztában voltak vele, hogy katasztrofális övetkezménye lehet egy gátszakadásnak. A cselekmény minősítésére egyébként a halottak szá nem hat ki.

Segítségnyújtás elmulasztása. Abban felelősek (akiket elítéltek emiatt), hogy kialakult özveszély elhárítását akadályoztá abban, hogy nem tájékoztattak megfelelően. Volt-e értesítési ötelezettség? Egy sérült esetében nem érdés. özveszélynél? Speciális ötelezettség volt ez, igen. Több százezer öbméternyi, erősen maró anyag kiömlik, akkor igenis fontos, hogy a mentésben résztvevő tisztában legyenek az anyaggal. Ő - a végzettségüknek hála - ezzel tisztában voltak.

Ha kinézek az ablakon, s látom, hogy ég egy furgon, de nem hívok tűzoltót, akkor erkölcsi ötelességemet szegem meg. Ha ez a furgon egy hotelbe hajt, s ott berobban, az már speciális ötelesség - ezzel próbálja érzékeltetni a bíró, hogy nem arról van szó, hogy "mindenki börtönbe kerülhet, aki nem hív tűzoltót". Itt olyan helyzet volt, amikor mindent meg kellett (volna) tenni a mentésért.

15.30 - A felelősöknek meg kellett volna szólaltatniuk a vészcsengőt!



A bizonyítékok értékelésénél a legfontosabb mondat talán ez: A felelősöknek meg kellett volna szólaltatniuk a vészcsengőt!

Vagyis amikor láttá a süllyedésre utaló vörös foltokat, lépni kellett volna. Ráadásul több víz és nagyobb koncentrátum volt a tárolókban a katasztrófa idején, mint amelyről jelentettek. Megtévesztő adatokra épült ezért a ét település kitelepítési vészterve is.

Az I. rendű vádlott ét éve volt a cégnél, nála elfogadható, hogy nem ismerte fel a süllyedést. De a szintén vádlottként szereplő kollégái özül vannak, akiknek fel kellett ezt ismerni.

Vízmennyiségről is tudniuk kellett, hogy az milyen veszélyforrás.



Az I. rendű vádlott mellett már a többiek is mocorognak a helyü ön, ét és fél órája tart az ítélethirdetés. A MAL-vezér oldalra néz az ügyvédek sorára (nem a sajátjára, ő a pulpitusnál ül), elmosolyodik, de láthatóan inkább ínjában.

Néhány fontos mondat a tanúvallomásokból is:

Meg kell állítani a vonatot! Valami problé van... Szivárgások vannak. Van, aki még ment az állatait kimenteni. ésőbb tudta meg, hogy mar az anyag. Szerencsére már kiértek a tűzoltó , s láttá , hogy átszakadt a gát, amikor azt mondtá nekik, hogy nem kellenek, megoldjá a helyzetet. Állítólag tudtá ("ezek"), hogy néhány napon belül átszakad a gát. Tizenhármas ph-nál nem írtam volna alá (az engedélyt)...

A szakértő véleményét is összefoglalja a bíró.

15.00 - Két órája tart az ítélethirdetés



A felmentetteknél tart a bíró: a 9-12. rendű vádlottnál, akik vallomásaikban azt mondtá , munkakörü okán sem tudhattak semmit az előzményekről. Csak a katasztrófa bekövetkeztekor, illetve a helyszínre tartva láttá , hogy "piros a mező". Többen addig csak annyit tudta, hogy "valami baj történt", illetve " ki kellene menni a helyszínre, mert valami gátszakadás miatt valamennyi iszap kifolyt".



A tanú vallomásait is összefoglalja a bíró.



Nagy a csend a teremben, ami szükséges is, a bíró hangját ugyanis elnyeli a nagyterem. Rezignáltan hallgatjá az indoklást az ügyvédek is. A vádlottak és védőik is három-három sort betöltenek a székeknél, a bíró most fejezi be a második órát - azóta hirdet ítéletet. Szünetet nem tartott, vizet nem ért.



Vízmennyiség, védőgát, vizsgálat, engedély, 9-es, 10-es parcella - ezek a legtöbbet emlegetett szavak ebben a perben.

Nemcsak a örnyezetvédelmi, hanem a saját szabályzatát is megszegte a MAL a katasztrófa előtt (a hulladékvíz tekintetében).



A vádlottak vallomásaira tér ki a bíró: senki nem tett beismerő nyilatkozatot, nem vállalta felelősségét a katasztrófában.



Az I. rendű vádlott a nyomozás során nem volt túl aktív, a bíróságon viszont igen. Nem tudott azokról az előírásokról, amit a vád szerint megszegett. Amikor a katasztrófa bekövetkezett, ő kellően járt el. A mű ödés fenntartása volt addig az ő feladata. A félreérthető nyilatkozatot pedig fáradtan tette. Semmi jele nem volt a katasztrófának. Azt ülső tényező okoztá - tervezés, kivitelezés, rossz talajválasztás - mondta.



A II. rendű is ebéd özben szembesült azzal, hogy mi történt. Szerinte kevesebb sérült volt, mint amiért most felelniü kell. A riasztórendszer a víz lefolyásának tempója miatt nem segített volna a katasztrófa mérté ének enyhítésében. A szállítóvíz és a zagy nem veszélyes hulladé - állította a vallomása alatt.

A III. rendű: semmilyen információja nem volt a gát esetleges hibájáról, szerinte sem veszélyes anyag a vörösiszap.



IV. rendű: gondolta, minden illetékes bent van a gyárban, megteszi a szükséges intézkedéseket. Diszpécsernél nincs riasztó funkció.



a vádlottak nem gondoljá , hogy felelősségü van a tragédia bekövetkeztében, illetve abban, hogy az ilyen mérté ű volt.



Fotók a katasztrófáról >> A bíró felidézi az összes vádlott korábbi, bíróságon tett vallomását. Valóban az a lényeg, amivel kezdte:

Nemcsak a örnyezetvédelmi, hanem a saját szabályzatát is megszegte a MAL a katasztrófa előtt A örnyezetkárosításra tértünk ezzel. Veszélyes hulladé érdésének taglalásakor a II. és III. rendű vádlott egymás özött megbeszél valamit, az a tény, hogy a harmadrendű óválja a fejét, nyilván arra utal, hogy a bírói indoklás minden mondatával nem ért egyet.- Gátszakadás van, nagy a baj! - a katasztrófa napjához értünk