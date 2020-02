Cecelia Ahern: Utóirat: Még most is szeretlek

A romantikus irodalom egyik alapköve az Utóirat: Szeretlek című regény, melyből néhány éve nagysikerű filmet is készítettek. Aki látta vagy olvasta, valószínűleg nem is bírta könnyek nélkül a különleges szerelmi történetet, mely akkor kezdődik, amikor a földi világban véget ért, vagyis amikor a pár egyik tagja meghal. Holly gyásza közben különleges csomagot kap, benne több levéllel. Elhunyt szerelme, Gery írta neki, minden hónapban egyet nyithat ki belőlük. És miközben a lány teljesíti a különböző feladatokat, újra élet költözik belé és képes elfogadni, hogy új életet kell kezdenie.

Nos, a regény folytatása különleges módon kapcsolódik az eredeti történethez. Holly hét éve özvegy, és már új párkapcsolatban él. Úgy érezheti, kezd minden sínre kerülni, ám egy nap testvére arra kéri, legyen vendég podcast műsorában és meséljen Gery leveleiről. Az adás pedig különleges lavinát indít el, néhány nappal később ugyanis egy nő felkeresi Hollyt: megalapították az Utóirat: szeretlek klubot és szeretnék, ha az özvegy segítene nekik. Mint kiderül, mindannyian halálos betegek és arra vágynak, hogy ők is hasonló mély nyomot tudjanak hagyni maguk után családtagjaik életében, mint amilyet annak idején Gery.

A gyászán tehát épphogy csak túl lévő Holly tehát nagy terhet kap a vállára: haldoklóknak kell segítenie leveleket írni. Megismerjük a klubtagokat is: van köztük agydaganatos apuka, tüdőtágulásos idős férfi és egyéves gyereket nevelő, szinte még tini lányanya is. Mindannyian másképp szeretnének búcsúzni szeretteiktől: van, aki azért tanul meg írni, hogy egy személyes üzenetet hagyhasson hátra, más kincsvadászatot szervez a különböző helyeken lerakott levelekkel és olyan is akad, aki praktikus tanácsokat hagy hátra, hogy férje nélküle is boldogulni tudjon a ház körül. Minden betegnek Holly segédkezik és időközben ezáltal azt is megtanulja, hogy nincs két egyforma sors, így két egyforma búcsú sem.