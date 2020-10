Claire Kendal: Mindent rólad

Clarissa Bourne részt vesz egyik egyetemi kollégája, Rafe Solmes könyvbemutatóján, amikor azonban másnap felébred, nem emlékszik pontosan, hogy mi történt éjszaka. Az biztos, hogy szexuális kapcsolatot létesített a férfival, de fogalma sincs, hogy hogyan jutottak idáig. Ez akár egy mindennapos történet is lehetne, csakhogy az egyéjszakás kaland itt nem ér véget. A férfi megszállottja lesz ugyanis Clarissának. MIndenhova követi, ajándékokkal halmozza el, telebeszéli a rögzítőjét és egyértelművé teszi: ők immár összetartoznak. A nő számára azonban egyre gyanúsabb, hogy igazából ő nem is akarta ezt az intim együttlétet és valamilyen szer hatása alatt állt azon az estén. Azzal pedig, hogy a férfi zaklatja, csak még biztosabbá válik számára: szeretne megszabadulni tőle. Csakhogy ez egyáltalán nem egyszerű, hiszen a rendőrség nem foglalkozik ilyen esetekkel – hogy a klasszikus mondatot idézzük, amíg vér nem folyik. Ebben pedig csak még inkább megerősítést kap akkor, amikor egy esküdtszék tagjaként végignézi, hogy egy hasonló ügyben nőtársa milyen nehezen bizonyítja a nyilvánvalót: hogy megerőszakolták és kihasználták.

A regény tűpontossággal mutatja be azt a jelenséget, mely nem is olyan ritka hazánkban: hogy egy nő mennyire kiszolgáltatott és védtelen, ha egy pszichopata „csak” rettegésben tartja, de fizikailag nem bántja. A pszichikai hadviselés legalább olyan károkat tud okozni, mint egy verés, azt azonban mégis semmisnek veszik a hatóságok. Clarissa sem tehet mást, mint gyűjtögeti a morbidabbnál morbidabb ajándékokat, melyeket Rafe-tól kap, hogy egyszer majd bizonyítékként felmutathassa, csak éppen az nem látszik, mikor tud ezekkel bármit kezdeni. Ugyanakkor nincs magánélete sem munkahelyén, sem otthonában, mert a férfi mindenhova követi. Szemetesét átkutatva minden információt megszerez róla és fel is használja a nő ellen. Fenyegeti új párkapcsolata miatt és ahogy egyre jobban dühbe gurul amiatt, hogy azt látja, Clarissa megpróbálja őt semmibe venni, úgy nyúl egyre félelmetesebb módszerekhez. A végén pedig az is kiderül, hogy mi történt azon a bizonyos éjszakán.

Bár összességében a történet vége nem olyan lett, amire az ember a regény olvasása közben számított és műfajilag is átbillentette a pszichothrillert egyfajta hollywood-i krimivé, mindenképpen érdemes elolvasni. Már csak azért is, hogy lássuk: ha valaki környezetünkben arra panaszkodik, hogy zaklatják, nem érdemes legyinteni rá, vagy csupán annyit tanácsolni, hogy ne foglalkozzon vele. Az ilyen ügyek ugyanis nagyon komolyak, és akár meg is roppanthatják az érintettet, még akkor is, ha látszólag nem történik vele semmi különös.